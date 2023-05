Blanca Paloma arrasa sobre la Alfombra Turquesa de Eurovisión 2023

La cuenta atrás para la final de Eurovisión 2023 ya ha comenzado. Lo ha hecho con la inauguración oficial y su alfombra turquesa, donde Blanca Paloma ha arrasado. La representante española llegaba a la Ceremonia de Apertura del festival de la música con mucha energía y con un look deslumbrante que no pasaba desapercibido. Ella y su grupo se lo están pasando en grande en la ciudad inglesa y llegaron pisando fuerte a la fiesta donde fueron de las más aclamadas en el photocall. Para la ocasión, Blanca Paloma desfiló con un espectacular cuatro piezas en el que destacaba una impresionante cola blanca. Sus estilismos de cara a la gran final de Eurovisión 2023 cada vez son más llamativos y originales, logrando ganarse a todos los fans eurovisivos.

Quedan apenas unas horas para que comiencen las semifinales de Eurovisión 2023, que tendrán lugar este martes día 9 y jueves día 11. De cada una de estas semifinales pasarán diez países, que se sumarán al Big Five (España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido), países que tienen garantizado su pase a la final, por lo que no tendrán que participar en ninguna de las dos semifinales. Además, Ucrania, como ganador del año pasado, se suma al grupo de los Big Five y también tiene garantizada su actuación en la final en el M&S Bank Arena de Liverpool. Hay que recordar que esta edición de Eurovisión se tenía que haber celebrado en Ucrania. Sin embargo, su actual crisis política y la guerra contra Rusia ha impedido que acoja este gran evento y haya sido desplazado hasta Liverpool, donde el sábado 13 de mayo tendrá lugar la gran final.

La gala se celebrará en el Liverpool Arena, donde a lo largo de los últimos días han ido llegando todas las delegaciones para subirse a los escenarios y comenzar los primeros ensayos de cara a la gran gala final. La representante española ha salido airosa del primer ensayo y ha logrado ascender puestos en las casas de apuestas. Son muchos los internautas que auguran un gran puesto para Blanca Paloma. Hay que tener en cuenta que la última edición del festival de la música nos dejó un buen sabor de boca, pues Chanel, nuestra representante, consiguió la tercera posición en el festival de Eurovisión 2022 con su canción 'Slomo' (459 votos), detrás de Reino Unido 2º (466 votos) y de Ucrania 1º (631 votos). ¿Logrará superarla Blanca Paloma? ¡Estamos deseando de verla sobre el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool!