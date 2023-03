Bibiana Fernández sobre Ana Obregón y su noticia bomba: "Un hijo no sustituye a otro hijo"

Ana Obregón se ha convertido en madre por segunda vez por gestación subrogada. La actriz ha viajado a Miami, donde ha llevado a cabo este proceso que conlleva un largo papeleo y que este miércoles se ha convertido en lo más comentado del día. Dentro y fuera de las redes sociales. Prueba de ello que en cadenas de televisión como Telecinco no se haya hablado de otra cosa desde que saltara la bomba en SEMANA. Precisamente ahí han hablado con otra parte importante, Alessandro Lequio. El ex de Ana se ha mostrado muy cauto, declaraciones que te hemos contado en este medio y que han copado titulares. Un incómodo momento para él tras el que algunos compañeros del club social de 'El programa de Ana Rosa' se han pronunciado, ejemplo de ello, Bibiana Fernández.

"Más allá del debate de la gestación subrogada, hay muchas personas que no pueden tener hijos y es un debate muy delicado, pero no sé lo que opinaría. Lo que pienso es que a mi me daría mucho miedo. La idea de que me pasara algo y dejar a la criatura sola me martirizaría. El saber que me voy a perder la boda, las novias…a mi me atormentaría. Pero yo desde aquí le deseo lo mejor del mundo (...) Un hijo no sustituye a otro hijo", ha dicho la colaboradora de televisión. Poco después ha confesado que, según su opinión, la niña echará de menos tener "una familia normal" al ser monoparental y al, además, tener a su madre con mayor edad a la de sus compañeros, un comentario que, por cierto, no ha tenido buena acogida en la Red, donde ha sido duramente criticada.

Otros como Joaquín Prat se han mostrado críticos con Ana Obregón, cuya decisión han tildado de 'acto de egoísmo'. "Ana Obregón no ha sido madre, va a ejercer de madre… Pero me da la impresión que ha pensado mucho más en ella misma que en esa niña", ha dicho el presentador. Ana Rosa Quintana, por su parte, ha incidido en la edad en la que Ana Obregón ha decidido ser madre por segunda vez, siendo esta cifra uno de los datos más comentados al respecto. "Mis hijos tienen 19 años y yo entonces (cuando fue madre) tenía 40 y tantos. El gran debate es la edad de Ana. Era un debate estéril y absurdo, pero estamos hablando de una mujer de 68 años", ha dicho la presentadora y empresaria.

Un proceso que Ana Obregón ha llevado en secreto

La hija de Ana Obregón nació el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos, hasta donde la actriz se habría trasladado para seguir el parto de cerca días antes, el 14 de marzo. La actriz se habría desplazado sola hasta Miami para llevar en absoluto secreto todo el proceso, de hecho, poquísimas personas de su círculo conocían cuál era su intención. "Yo lo sabía todo", ha dicho Alessandro, lo que deja ver que Ana le hizo partícipe de su objetivo, aunque no ha desvelado si estaba o no de acuerdo.