Bertín Osborne regresa con Julio José Iglesias, Mariló Montero y Ágatha Ruiz de la Prada

1 Los periodistas sois agresivos

Bertín lanzó una pullita contra los periodistas, asegurando que su estilo de entrevistar se ha vuelto bastante agresivo.”Yo no hago preguntas incómodas. Procuro no hacerlas. ¿Qué necesidad? No tengo ningún interés. No soy periodista para empezar, ni curioso ni morboso. A mí me gusta charlar tranquilamente y que el invitado esté a gusto”, añadía. “Últimamente veo muchos programas en los que parece que los periodistas no sois periodistas, sois agresivos. Sois gente que va saco con cualquier entrevistador” remataba.