La curiosa conexión entre Bertín Osborne y el Papa Francisco

Bertín Osborne ha visitado este domingo el programa Viva la vida donde se ha sincerado en compañía de Emma García. El presentador que saca nuevo trabajo, Yo debí enamorarme de tu madre, ha tocado temas muy diversos: familia, trabajo, amor. Y ha relatado una curiosa anécdota del Papa Francisco.

El marido de Fabiola Martínez ha reconocido que el Pontífice no le caía muy bien, pero que ha tenido un detalle maravilloso con el que le ha ganado por completo. Su sobrino, hijo de uno de sus primos más queridos, tiene cáncer. El joven, de 18 años, cuenta con una amiga argentina que conoce al Papa y a través de esta tuvo la posibilidad de contactar con él.

El sobrino de Bertín le mandó una carta en la que le ponía su teléfono. A los dos días de recibir esta misiva, el Papa llamó a la casa de su sobrino. Una llamada que la mujer de su primo no cogió al ver un teléfono raro. Dos días más tarde, el Pontífice volvió a insistir.

Una conversación que el sobrino del artista seguro no olvidará nunca y que tiene grabada. Es un “tío encantador”, ha dicho Bertín. “Un fenómeno”, después de eso me ha ganado. “El detalle que ha tenido con mi sobrino, un chaval que no conoce nadie. Esa cercanía me parece espectacular”. Además, ha contado también que le dio la bendición por teléfono.

Emma García se ha interesado asimismo por el estado de salud de Kike el hijo del cantante, operado recientemente. “Se está recuperando, le han hecho una operación muy dura. Ahora le están haciendo una terapia para que pueda ponerse de pie”, ha contado. “Esperamos que en cuanto se le pasen los dolores mejore todo”.

En cuanto a Fabiola, solo tiene halagos hacia esta: “Fabiola es una mujer espectacular”. “He tenido mucha suerte porque he sabido elegir bien”, añadía. “Lo hace todo fenomenal, es muy metódica, es un responsable”, ha señalado.

