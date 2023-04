Belinda la lía en 'La Resistencia' al confundir azúcar glass con cocaína

Este lunes, la cantante Belinda ha acudido al plató de 'La Resistencia'. Se trataba de su segunda visita al programa, donde presentó su nuevo single, 'Edén', que forma parte de la banda sonora de la serie 'Bienvenidos a Edén', de Netflix. En la visita de la cantante, esta protagonizó un divertido lapsus al confundir el azúcar glass con cocaína.

Todo empezó cuando, al inicio del programa, David Broncano quiso gastarle una broma Belinda. Compinchado con Grison, el presentador quiso saber si alguna vez había visto cocaína, a lo que su invitada le contestó: “Júrame que es coca. Yo nunca he visto coca en mi vida en persona. No sé cómo es un gramo, solo lo he visto en la película 'Scarface'. ¿Es real? ¿No verdad? Sería ilegal hacer esto...”. Entonces, el presentador señaló a su compañero. Este cogió un sobre y le dijo: “¿Ves el azúcar glass este? Pues más o menos igual este rollo es. La cantante, sorprendida, soltó: “Pero, ¿pueden poner eso en el programa?”. Era evidente que estaba despistada, así que Grison siguió adelante con el juego e incluso llegó a ponerse el azúcar en la nariz. Finalmente, la mexicana caía en la cuenta, le estaban tomando el pelo: "¡Me quieren tomar el pelo. Y yo creyéndome esto de la coca. Esto es azúcar 'glace'".