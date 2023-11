Belén Rueda se ha convertido en la última invitada de la semana en ‘El Hormiguero’. No es la primera vez que la actriz se sienta en el plató del programa de las noches de Antena 3 para hablar sobre sus proyectos profesionales, razón por la que ya ha adquirido cierta confianza con Pablo Motos. Tanto es así, que en esta última ocasión ha abierto su corazón como nunca antes al hablar sobre el ictus que sufrió.

Ha sido el presentador de ‘El Hormiguero’ el encargado de introducir este complicado tema a Belén Rueda. Pablo ha hecho referencia al ictus transitorio que sufrió su invitada a consecuencia del estrés y del que ella ha hablado largo y tendido: “Pensé que era una lipotimia, que te da un mareo y pierdes el conocimiento durante un tiempo muy cortito, pero mi hermana que vivía al lado vino a casa y estaba acostumbrada a verme y me vio rara”, ha comenzado explicando, para después contar que fue precisamente su hermana quien llamó en ese momento a la ambulancia.

Para saber qué era lo que le estaba sucediendo a la intérprete, los profesionales médicos le hicieron tres peticiones: “Hay tres cosas que me dijeron que te pueden salvar la vida, porque un ictus si lo coges a tiempo no puede ser tan grave como si no lo coges a tiempo. Mi hermana me decía que sonriera, que hinchara los mofletes y que cerrara los ojos y me tocara la nariz con los dedos de las manos. Entonces, dependiendo de la parte del cerebro que es no tocas exactamente la nariz. Me dijo de repente ‘vale, ya está’. Y yo le pregunté ‘¿ya está el qué?’”, se preguntó la protagonista.

Belén Rueda se sincera sobre su estado de salud: "Me descubrieron un aneurisma"

Finalmente, todo quedó en un susto y gracias a la rápida actuación de los médicos Belén no tuvo que lamentar daños mayores: “Vino la ambulancia rapidísimo y me llevaron al hospital, fue un ictus transitorio. Me di un buen susto y me dijeron que era estrés”, ha continuado, para después dar más detalles sobre los motivos que le llevaron a tocar fondo: “Nunca decía que estaba cansada, parece que no está dentro de mi vocabulario, pero durante un tiempo sí que bajé un poco el ritmo. Me descubrieron un aneurisma y al principio estaba peor, pero mi neurólogo me dijo que ahora estaba mejor que antes”, ha asegurado.

Sus declaraciones no solo han dejado totalmente sorprendido al presentador, sino también a la audiencia. Muy poca gente era conocedora del ictus que puso momentáneamente en jaque la vida de la artista, y así se lo ha hecho saber ella misma a Pablo Motos. Esta ha sido la primera vez que ha tratado este asunto en la pequeña pantalla, y como no podía ser de otra manera, ha recibido el apoyo y el calor de todos sus seguidores a través de redes sociales.