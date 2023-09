Belén Rodríguez, sorprendida con la entrada de Gustavo a 'GH VIP 8': "Me lo negó con contundencia"

Gustavo Guillermo entraba a 'GH VIP 8' como uno de los fichajes estrellas de la nueva edición. Esto pillaba por sorpresa a todos pues llegaba tan solo unos días después del fallecimiento de María Teresa Campos, a quien consideraba como su segunda madre. El chófer de la veterana comunicadora aseguraba que Terelu Campos y Carmen Borrego apoyaban la decisión. Sin embargo, Alejandra Rubio lo desmentía. Ahora, Belén Rodríguez ha reconocido que se quedó estupefacta al ver a su amigo en Guadalix puesto que este le había dejado claro que no iba a entrar.

Belén Rodríguez se quedó muy sorprendida con la entrada de Gustavo en 'GH VIP'. Durante los días en los que fueron al hospital a ver a María Teresa Campos, el chófer le había negado que fuera a entrar en la casa más famosa de la televisión. Es más, ambos quedaban para comer este mismo fin de semana, aunque la periodista le pedía cambiar el día debido a algunos cambios en su agenda. "Me lo negó con una contundencia que me quedé absolutamente convencida de que no entraba", explica la tertuliana.

Por otro lado, Belén Rodríguez también revela que la pareja de Gustavo, Ainhoa, le mandó un audio en donde le explicaban el motivo por el que no le había podido contar que entraba en el concurso. "Me había dejado un audio muy cariñosos y los motivos es que firma un contrato de confidencialidad", comenta. Por otro lado, el chófer le dio las gracias a su amiga y le aseguró que iba a poner en práctica todo lo que había aprendido de ella sobre realities. No obstante, la periodista también entiende el malestar que puede haber en la familia Campos, aunque respeta la decisión del que fuera mano derecha de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio, ¿preocupada por lo que pueda decir Gustavo en Guadalix?

Alejandra Rubio ha vuelto a poner de manifiesto cómo se sucedieron los hechos y cómo se enteraron de que Gustavo entraba en 'GH VIP'. Fue tras el funeral de María Teresa Campos en Málaga y toda la familia acordó que contarían la verdad de lo sucedido. Es decir, el chófer presentó su dimisión 20 días antes de la muerte de la veterana comunicadora. Sobre la llamada que habrían tenido antes de entrar, la hija de Terelu Campos vuelve a insistir en que solo fue para resolver unos asuntos de su abuela. La joven confía en el concursante, aunque cree que su inocencia puede jugarle una mala pasada. "No ha hecho televisión nunca. Puede hacer algún comentario que se puede interpretar de otra forma", admite y deja claro que no tiene ningún tipo de relación con Ainhoa.