Presentadores, redactores y colaboradores de televisión pasan muchas horas por los pasillos de Telecinco. Por este motivo, piden que todo esté a punto y tener todas las comodidades a su alcance. Las horas de trabajo previas y posteriores a los programas en los que trabajan las pasan también por las instalaciones de Mediaset. Aunque Paolo Vasile quiere que todos sus trabajadores estén cómodos al cien por cien, había una estancia que los preocupaba y mucho: los cuartos de baño. Ahora, celebran la reforma de los mismos. Ha sido la propia Belén Esteban quien ha dado el bombazo en pleno directo.

Belén Esteban ha recibido con mucha ilusión el cambio de cuartos de baño de los pasillos de Telecinco

La de Paracuellos del Jarama no puede estar más feliz al ver que los cuartos de baño de los pasillos de Telecinco ya están arreglados. «Como diría Isabel Preysler. Después de 35 años, nos han cambiado los baños. Bendito sea Dios», ha dicho radiante de felicidad. Tanto el resto de compañeros como los que se encontraban en el plató de televisión han roto en aplausos y vítores. Incluso ha explicado el por qué de su vestimenta, que ha elegido para la ocasión un vestido corto con botas altas: «Me he puesto las botas porque estamos de obras», ha dicho con mucho sentido del humor y radiante de felicidad.

Al parecer, no todos los colaboradores piensan igual. O eso «Pues a mí me da pena», ha confesado Kiko Hernández. «La de veces que he defecado ahí», ha asegurado. Pero la cosa del arreglo de los cuartos de baño no ha quedado ahí. Y es que Belén Esteban ha demostrado sus dotes de reportera y ha subido a la redacción del programa para desvelar el avance de las obras y contar cómo estaba viendo el nuevo baño. «Estoy viendo yeso, una batidora, barandillas», ha comenzado a detallar.

La colaboradora de televisión da un paso más y habla con el jefe de obra

Estaba tan exultante Belén Esteban con la noticia del cambio de baños que incluso ha querido hablar con el jefe de la obra de la reforma de los cuartos de baño. Por si fuera poco, la de Paracuellos del Jarama ha descubierto que las baldosas vienen desde Portugal. «¿No hay baldosas en España que hay que ir hasta Portugal?», ha preguntado provocando la carcajada de sus compañeros, que permanecían en el plató muy pendientes de la misión a la que se había enfrentado la propia Belén. El jefe de obra le ha explicado a la colaboradora que todos los baños de Mediaset tienen el mismo suelo y que ese modelo llega desde Portugal. Y es que al final no puede llover a gusto de todos. Eso sí, ¡celebran sus nuevos baños!