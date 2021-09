La colaboradora de ‘Sálvame’ se mostraba feliz tras la expulsión del humorista y no dudaba en opinar sobre las polémicas declaraciones del chileno.

Edmundo ‘Bigote’ Arrocet se convirtió en el segundo expulsado de ‘Secret Story’ el pasado jueves. En su salida, el humorista no dudó en hablar de su relación con María Teresa Campos y aseguró que las hijas de la veterana comunicadora no han estado a la altura y han dejado sola a su madre en multitud de ocasiones. Unas declaraciones que darán qué hablar en los próximos días y sobre las que Belén Esteban se ha pronunciado de manera tajante. La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha dudado en salir en defensa del clan al completo y ha arremetido contra el chileno.

Este viernes, Belén Esteban se mostraba feliz tras la expulsión de Edmundo Arrocet en ‘Secret Story’ y reconocía que se alegraba de que su compañero, Miguel Frigenti, continuara en el concurso. Eso sí, admitía que algunas actitudes del periodista no le estaban gustando. Tras este análisis, la colaboradora de ‘Sálvame’ no dudaba en defender a las hijas de María Teresa Campos de las declaraciones del humorista. «Tanto mirar cuántos días iban Terelu y Carmen Borrego a María Teresa Campos. ¿Por qué no nos hacemos una pregunta: cuántas veces iba él a ver a sus hijos o sus hijos iban a verle a él?«, criticaba la de Paracuellos.

De la misma forma, Belén Esteban también reconocía que no entendía el motivo de la abrupta marcha de Terelu Campos del plató de ‘Secret Story’ y reconocía que si hubiera sido ella, se hubiera quedado para plantar cara al chileno. Ante esto, Carlota Corredera admitía que el cara a cara entre ambos «tiene un precio muy alto» y que este podría haber sido uno de los motivos.

Poco después, Carmen Borrego era la primera del Clan en romper su silencio y aseguraba que Edmundo Arrocet mentía en todas sus declaraciones. En concreto, la colaboradora de ‘Sálvame’ no quería entrar a discutir con el exconcursante, aunque hacía hincapié en que era él quien pasaba poco tiempo con la veterana comunicadora. «Todo el mundo sabe que somos una familia y a lo mejor él no estaba en casa cuando hemos ido. Él ha sido un hombre que ha viajado mucho. Cuando mi madre trabajaba, ella no estaba mucho tiempo en casa. El fin de semana ella trabajaba. Mi madre pasa más tiempo en casa desde la pandemia», insistía.

María Teresa Campos también desmiente a Bigote Arrocet

Horas después de escuchar a Bigote Arrocet, María Teresa Campos se pronunciaba sobre el ataque del que fuera su pareja y no dudaba en justificar a sus hijas. «Eso ocurre porque ella es más dada a visitar y comer en casas de sus hijas que al revés«. Además, por otro lado, Teresa Campos quiere añadir que «en muchas ocasiones que ella iba, Bigote se quedaba en casa», aclara María Teresa sobre los encuentros con sus hijas a través de Pepe del Real en ‘El programa de Ana Rosa’.

De la misma forma, a través del periodista, la matriarca del clan mostraba su tristeza por la expulsión del humorista y confesaba que no quería jugar con el pan de las personas. «Le da mucha pena que la audiencia haya decidido expulsarle por lo que haya dicho de ella y sus hijas en la casa, según María Teresa él tiene muchas cosas que contar sobre su vida», dice Campos haciendo referencia a que su expareja es una persona muy interesante.