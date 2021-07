La colaboradora dejó regalo muy especiales para Kiko y Belén, que se han emocionado al revelar la emotiva herencia de su compañera.

La muerte de Mila Ximénez aún provoca un enorme dolor entre sus amigos y compañeros. Este martes, Belén Esteban no ha podido reprimir las lágrimas al recordar a su amiga, fallecida el pasado 23 de junio tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón. Y es que tanto ella como el resto de colaboradores de ‘Sálvame‘ han recibido ya los regalos que la sevillana quiso que tuvieran cada uno de ellos.

La de Paracuellos del Jarama ha contado que Mila le dejó un detalle muy personal como recuerdo y herencia cargada de recuerdos. Se trata de un pañuelo que ha mostrado ante las cámaras tras el relato de sus colegas. Emocionada, la ex de Jesulín de Ubrique se rompía en directo cuando Jorge Javier Vázquez hablaba de Mila. Contaba que hace poco, un admirador se acercó a verlo tras la representación de su obra de teatro. «Un chico me dejó una foto de Mila y mía. Y me impactó mucho. La tengo siempre en mi camerino», decía.

Mila Ximénez le ha regalado un cuadro a Kiko Hernández y un pañuelo a Belén Esteban

Kiko Hernández, también muy emocionado, revelaba que la andaluza «me ha regalado un cuadro y lo voy a poner en mi dormitorio, cerca de mi cama». El presentador apuntaba: «Nos seguimos acordando de ella». Hernández apuntaba: «Lo raro sería lo contrario».

El de Badalona compartía un pensamiento sobre el fallecimiento de la ex de Manolo Santana. «Es una confesión muy personal. Estoy temiendo el verano, porque creo que cuando paremos va a ser a los que nos vayan tocando las vacaciones va a ser cuando la mente diga… ¡plas!», decía. «Ahora tenemos la mente ocupada en otras cosas, pero cuando paremos y nos enfrentemos a ello, porque no nos hemos querido enfrentar a ello, va ser cuando el verano va a ser un poco….». Kiko Hernández admitía: «Nos está salvando el trabajo».

Jorge Javier intuye que durante su periodo de descanso le dé el temido bajón por el duelo: «Llevábamos contra lo que iba a suceder mucho tiempo, pero ostras… La queremos recordar con todo. La presencia de Mila Ximénez es una de las cosas que he tenido en mi vida».

Entonces, Belén Esteban mostraba el detalle que Mila Ximénez ha tenido con ella tras su muerte y que su familia le ha hecho llegar. «Me ha dejado un pañuelo suyo. Lo hablé con la familia. Y quiero agradecer a Alba, a Concha, a Manolo y a Nani», explicaba.

Jorge Javier: «Me meto en la cama y pienso en Mila»

«Sueño con ella muchas veces. A veces estoy contado o pensando cosas y me viene su voz a la memoria. Me viene su risa diciendo ‘hay que ver cómo eres y tal», detallaba Jorge Javier. Entonces, junto con David Valldeperas, olían el pañuelo, que aún guarda su perfume. «Mila olía siempre fenomenal, pero no llego a tanto», subrayaba el presentador. «Mila, qué momentito más bueno hemos pasado recordándote... Yo me meto en la cama y pienso en ella».