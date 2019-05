4 La respuesta de Belén, que desvela nuevo detalles de su boda

Después de esta declaración de intenciones, Belén Esteban ha desvelado un nuevo detalle sobre su boda: no habrá música en directo. «Perdona, es que yo no quiero que nadie vaya a cantar a mi boda. Yo no voy a dar conciertos. No va haber actuaciones, que eso no es una verbena. Es una boda y la voy a hacer como a mí me de la gana. Habrá un DJ», ha dicho.