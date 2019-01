El miedo de Belén Esteban a que su boda con Miguel Marcos no salga bien

Belén Esteban puede presumir de ser una persona sin filtros, que siempre habla sin pelos en la lengua, le pese a quien le pese. Si piensa algo, lo dice sin más y especialmente si sabe que no hará daño a nadie con sus palabras, aunque alguna indirecta siempre se permite el lujo a lanzar. Esta es una de esas ocasiones, en las que aprovechando una simple pregunta realizada en ‘Sálvame’, la colaboradora ha aprovechado para dar en la diana con sus divertidos comentarios.

La pregunta inocente de Carlota Corredera

Carlota Corredera presentaba este miércoles ‘Sálvame Diario’ y lo iniciaba preguntando a su equipo de colaboradores qué propósitos tienen de cara al nuevo año 2019. Fue uno por uno preguntando y escuchando con detalle los buenos deseos de sus compañeros de plató. Cuando le llegó el turno a Belén Esteban, las carcajadas y los aplausos no se hicieron esperar.

La respuesta indirecta de Belén Esteban

La colaboradora prepara su boda con Miguel Marcos para el próximo verano, algo que ocupa su mente en todo momento. Es por eso que, por supuesto, uno de sus propósitos de cara al 2019 tiene mucho que ver con su esperado enlace: “Que la boda salga bien”, confesaba Belén Esteban, para añadir a modo de indirecta: “porque si no me van a dar por todos lados”, se reía al saber que sus haters estarían tomando nota de cada detalle para criticarla.

Otros deseos de Belén Esteban para el 2019

Aprovechando que el resto de sus compañeros aún estaban pensando su respuesta y ella tiene mucho que pedir para el nuevo año, a la vez que mucho que agradecer, Belén Esteban continuó. También pidió “seguir siendo como soy”, demostrando el orgullo que siente por la persona que ha logrado convertirse después de años luchando por encontrar la estabilidad y la felicidad.

No piensa callarse ni una en 2019

Además, Belén Esteban anunció que, como prueba de que no piensa cambiar su personalidad por nada ni por nadie, tiene claro que en los próximos 365 días “no voy a callarme con lo que no me parezca justo y lo que no me parezca bien, voy a decirlo todo”, prometía. Y precisamente este punto es uno de los más aplaudidos por sus fieles seguidores, que admiran la determinación con la que lucha por lo que considera justo y por aquellos a los que quiere.

Belén Rodríguez le echa un capote

Por miedo a que se malinterpreten sus palabras, Belén Rodríguez tomó la palabra para matizar que a lo que se refiere Belén Esteban con sus deseos es que “quiere ser libre, aunque meta la pata. No quedarse con cosas dentro que le hagan daño”, matizaba.

