Tan solo han pasado unos días desde que algunos de los colaboradores de Sálvame pusieron rumbo a Miami, y sin embargo, algunos de ellos ya triunfan al otro lado del charco. Este es el caso de Belén Esteban, que ya ha tenido oportunidad de sentarse en el plató de ¡Siéntese quien pueda! con el objetivo de hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social.

Belén Esteban se sincera sobre su amistad con Rosalía

Dada la amistad que posee la de Paracuellos con Rosalía, la cantante fue uno de los asuntos a tratar en pleno directo. Y es que, la tertuliana no quiso dejar pasar la oportunidad de contar cómo surgió su amistad con la catalana: "Mi compañera María Patiño, a la que vais a conocer muy pronto, llevó a su programa Socialité a un crítico cuando empezó a cantar Rosalía y habló fatal. A mí Rosalía siempre me ha gustado, así que al día siguiente cuando llegué a Sálvame les dije a los directores que me pusieran eso porque quería contestar", comenzaba explicando, probablemente sin llegar a imaginar que su muestra de apoyo sería el comienzo de un gran vínculo entre ellas.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la ex de Jesulín de Ubrique siguió dando detalles sobre su unión con la intérprete de Malamente: "Me escribió por redes sociales dándome las gracias, y un día iba a cantar a un concierto y se puso en contacto conmigo y yo fui a verla. Desde ahí nació una amistad también con su madre", indicaba. Un momento en el que también hizo hincapié en la figura de Rosalía tanto dentro como fuera de nuestras fronteras: "A mí me parece vergonzoso que una persona como Rosalía que ha ganado tantos premios y lleva el nombre de España por todo el mundo, se diga que es mala artista, porque no lo es". Unas palabras que no terminaban de convencer a Kiko Matamoros, que también quiso expresar su parecer: "Tú eres una frikifan de Rosalía, pero un crítico como profesional tendrá derecho a dar su opinión".

Rosalía y Rauw Alejandro, ¿en crisis?

Por si fuera poco, el exconcursante de Supervivientes siguió echando leña al fuego y reveló una información totalmente desconocida para la audiencia: "Di lo que piensan los padres de Rosalía de Rauw Alejandro, y que no están de acuerdo con esa relación. Están juntos, pero la familia no lo ve con buenos ojos", pronunciaba. Unas declaraciones que dejaban boquiabiertos a todos los invitados al plató y a los espectadores, sobre todo teniendo en cuenta que lo único que se sabe de la pareja es que están felizmente prometidos.

Por su parte, Belén Esteban tomó la palabra para quitar hierro al asunto al que estaba haciendo referencia su compañero: "Yo he estado con su madre, con su hermana y con ellos, y todos están tan felices". Afirmación que negó rotundamente el padre de Diego Matamoros, que continuaba asegurando que Rosalía y Rauw Alejandro no están pasando por su mejor momento.

Sea como fuere, por ahora ninguno de los dos protagonistas de este bombazo se ha pronunciado sobre su supuesta crisis sentimental. Ambos están inmersos en sus respectivas carreras profesionales y son muchas las ocasiones en las que reaparecen a través de redes sociales de manera conjunta. Pero lo cierto es que las cosas entre ellos podrían ser totalmente diferentes a lo que parecen mientras que, por su parte, la también conocida como "princesa del pueblo" triunfa de forma internacional.