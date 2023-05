Belén Esteban lanza una pulla a Alessandro Lequio  

En los últimos días, a Belén Esteban le ha costado mucho morderse la lengua. Después de décadas enfrentada a Jesulín de Ubrique, ha estallado. Y ha soltado por su boca todo aquello que lleva tanto tiempo ocultando a la opinión pública. El regreso del diestro a la televisión han hecho que diga parte de sus más sinceras opiniones. "Estoy contenta de que vuelva a la tele, de que trabaje para olvidarse de muchas cosas porque le va a ayudar mentalmente. Él es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene, yo no necesito nada, solo necesito que en vez de 3 son 4", ha recordado este miércoles en 'Sálvame'. La de Paracuellos no solo se ha pronunciado sobre el matador. También ha respondido de manera contundente a Alessandro Lequio, quien hace apenas unas horas ha hablado de ella en 'El programa de Ana Rosa'.

"Quiero decirle algo a Lequio, qué mal informado estás, porque mi casa siempre ha estado abierta", aclara Belén Esteban

‘’Yo tengo que decir que Jesulín como padre no se ha involucrado con su hija mayor, pero también hay que reconocer que Belén no se lo puso del todo fácil", ha dicho el italiano en el programa donde trabaja como colaborador. "Con esto ni quiero excusar a Jesulín ni culpar a Belén, solo explicar lo que yo he visto que ocurría’’. Sus palabras no han gustado demasiado a la madrileña. No lo ha dudado y le ha respondido en directo en el plató de 'Sálvame', sin cortarse nada: "Quiero decirle algo a Lequio, qué mal informado estás, porque mi casa siempre ha estado abierta, siempre y si hubiera tenido algún problema que hubiese ido a la Guardia Civil a decir que no le dejábamos verlo".

"No tenéis ni idea, ni idea, el único que tiene idea de algo de ahí se llama Antonio Rossi, como María Patiño y Gema y no voy a hablar porque ya me han escrito’’, ha lamentado Belén. Lo mismo le ha soltado a su excuñado, Humberto Janeiro, al que ha lanzado estas palabras: "Al tito Humberto tengo que decirle que está muy mal informado".

"Yo sé la madre que he sido. Pero en mi peor momento de mi vida sé quién ha estado a mi lado. Él nunca levantó el teléfono para ver si necesitaba llevársela unos días", ha aclarado Belén. Asimismo, ha explicado que su hija Andrea "quiere" a su padre, a pesar de que ella considera que su marido, Miguel Marcos, ha sido el verdadero padre para ella. Apenada por la relación que tiene Jesulín con su hija, ha zanjado: "Él y los suyos saben lo que hay... ¡Así se tienen hijos! Pero luego no pongas medallitas. Que a esa la he parido yo... Lo único que deseo es que seas feliz con los cuatro hijos que tienes. He hablado más de la cuenta y lo siento. Contenerme no es lo mío".