Belén Esteban habla alto y claro sobre el fin de 'Sálvame'

Se puede decir más alto, pero no más claro. Belén Esteban ha querido realizar una puntualización sobre el sinfín de noticias que está generado el fin de 'Sálvame'. El programa, que fue buque insignia de Telecinco, echa el cierre el próximo 23 de junio. En la recta final de una etapa -lleva 14 años trabajando en el espacio-, la colaboradora ha querido dar la cara por sus compañeros.

"Me descojono de risa cuando leo en entrevistas que 'Sálvame' se va porque el programa está desgastado", ha comenzado diciendo Belén Esteban en sus historias de Instagram. La colaboradora se ha mostrado en desacuerdo con algunos detalles que se están comentando. "Es acojonante. Llevamos 14 años dándole todo y seguimos dándolo". Acto seguido ha querido recalcar que se siente orgullosa de pertenecer a la productora que realiza el programa. "Orgullosa de trabajar en 'La Fábrica de la Tele'". Terminaba este mensaje subrayando que 'Sálvame' ha hecho "historia en televisión" y que se siente orgullosa de todo el equipo que forma el programa. A todos ellos dedicaba unas cálidas palabras: "Os quiero".

El fin de una etapa para Belén Esteban

La de Paracuellos cierra un destacado capítulo profesional con el fin de 'Sálvame'. Ella es uno de sus rostros más icónicos y fue uno de los reclamos del programa desde sus inicios. Cabe recordar que dejó 'El programa de Ana Rosa' para empezar esta nueva andadura en televisión. Durante estos últimos años ha barajado alternativas profesionales, incluso, se ha pronunciado sobre el fin definitivo de su etapa en televisión. También ha dicho que si el programa llegaba a su fin no seguiría en los platós. Tendremos que esperar para saber si finalmente da el paso.

En 2021, Belén Esteban tomó una importante decisión y se lanzó al mundo empresarial. Tiene una línea de alimentación que lleva por nombre 'Sabores de la Esteban': "Esto es el resultado de muchos meses de trabajo, no ha sido un regalo", aseguraba en su momento. Entonces también dijo que no quería dejar la tele, pero que debía pensar en alternativas para el futuro. Los productos han tenido buena acogida y han traspasado nuestras fronteras. “Se van a vender a nivel internacional. He dado todo de mí y me he hecho toda una experta en tomates”, afirmaba durante la presentación de la empresa.