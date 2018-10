Belén Esteban estalla ante el acoso de un anónimo

1 “¡No me llames más que no te voy a coger!”

“Me han llamado 18 veces desde un número oculto. Que yo no cojo los teléfonos ocultos. Es que llevan toda la tarde. ¡Qué pesados! No me llames más que no te voy a coger el teléfono”, declaraba muy enfadada con el móvil en las manos.

Parece que Belén Esteban también tiene que lidiar con las llamadas telefónicas de comerciales que tratan de vender sus productos a través de llamadas.