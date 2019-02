Así será la despedida de soltera de Belén Esteban

2 La subasta de la vivienda de Toño Sanchís

Además del tema de su boda, la colaboradora se ha manifestado sobre un tema de actualidad esta última semana. Asegura sentirse “contenta” ante la subasta de la vivienda del que fuera su íntimo amigo y representante, Toño Sanchís, situada en Villanueva del Pardillo, Madrid. Y es que quiere que se le devuelva el dinero que le falta. “Se intentó hablar con él y con su mujer, tuvimos varias reuniones, no me quedó otra que denunciar y el juzgado me ha dado la razón”, ha afirmado en Sálvame.