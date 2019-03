Belén Esteban estalla contra Kiko Rivera y Alejandro Albalá

La expulsión el pasado jueves de Ylenia de ‘GH Dúo’ ha supuesto una batalla ganada por parte de María Jesús Ruiz que comienza a sentirse más fuerte dentro de la casa de Guadalix. Algunos de sus compañeros de concurso no han pasado por alto este hecho y ya empiezan a verla como una de las favoritas, entre ellos, Kiko Rivera y Alejandro Albalá.

Leer más: Jorge Javier Vázquez pone en su sitio a María Jesús Ruiz tras su intento de acusación a Antonio Tejado

Una actitud que no ha gustado en absoluto a una de las mayores defensoras de la de Benidorm, Belén Esteban, que ha mostrado su enfado durante el ‘Debate’. “¿Ahora María Jesús de repente es la más buena y todos somos amigos? Iros a la mierda“, ha estallado. “Hace unos días nadie podía ver a María Jesús, cómo ha cambiado la cosa, para mí esto es falsedad máxima”, ha añadido.

Y es que tras la expulsión de Ylenia, tanto Kiko como Alejandro recularon respecto a su actitud hacia la ex Miss España. “Conmigo siempre se ha portado muy bien y nunca me ha puesto una mala cara”, ha asegurado el hijo de Isabel Pantoja. “Yo no voy a seguir opinando de ella porque nunca me ha hecho nada“, ha explicado.

Alejandro Albalá también ha mostrado su talante más conciliador hacia la jienense. “A mí nunca me has hecho nada por mucho problema que tengas con Antonio”, ha dicho. Este cambio de actitud no ha pasado desapercibido por parte de la propia María Jesús quien además de mostrarse muy contenta, comienza a sentir ciertos apoyos en la casa, eso sí, desconfía de tanta cordialidad. “Mis compañeros han tenido un cambio conmigo. Me gusta, pero no me lo creo. Por lo menos se han dado cuenta”, ha sentenciado.

Más contenido .....