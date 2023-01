Begoña Gutiérrez, antigua amiga y road manager de manera puntual de Isabel Pantoja, ha sido expulsada de la segunda edición de ‘Pesadilla en el paraíso’. La concursante, que dio a conocer como defensora de Luis Rollán en ‘Secret Story’, donde tuvo un tenso enfrentamiento con Miguel Frigenti, no ha superado sus primeros días en la granja. Este jueves, la audiencia del reality ha decidido que regrese a casa.

Con tan solo el 51% de los votos, Begoña abandona el concurso de Telecinco. «Supondría una derrota, aunque bueno ya está. Me espera Sofía (Suescun) en casa y tengo muchas ganas de verla. Por sacarle algo bueno«, afirmaba su compañero Kiko Jiménez, también nominado, antes de conocer la opinión del público. Begoña, tras saber que ella era la expulsada, ha explicado a Carlos Sobera: «Para mí lo más importante ha sido conocerles a todos. Esta experiencia ha sido maravillosa y feliz de estar… Me llevo momentos únicos».

Gutiérrez ha abandonado el formato, que abrió sus puertas el pasado domingo 8 de enero. Poco ha durado su incursión en este espacio que podría haberle dado mayor popularidad. Aunque ya se ha dado a conocer en diferentes entrevistas de televisión en programas como ‘Sábado Deluxe’, donde contó su experiencia personal y profesional con la tonadillera, que le debe una alta cantidad de dinero.

La ex amiga de Isabel Pantoja saltó a los medios de comunicación tras acusar a la tonadillera de dejarla tirada con una gira de conciertos. Al parecer, durante el tiempo que estuvo trabajando con ella no se quedó con buen sabor de boca. Así lo contó en noviembre de 2022, cuando pisó el plató de ‘Sálvame’ para contar su experiencia al lado de la cantante. Allí, Begoña Gutiérrez bautizó a la madre de Kiko Rivera y a Agustín Pantoja como ‘Bonnie and Clyde’. Contó de ambos que eran como una sociedad limitada y que los hermanos estaban destinados a entenderse “por un asunto económico”. Y que el actual representante de la artista se inmiscuye en todo lo relacionado con su hermana: «Con el hermano teníamos que esconder las compras porque lo criticaba todo». No tiene buen concepto sobre ellos: «Son personas que están aisladas en un sitio que es como del siglo pasado. Todo les incomoda».

Isabel Pantoja «se acuesta a las seis o siete de la mañana», asegura Begoña Gutiérrez

También reveló que Isabel Pantoja «se acuesta muy tarde. Se pasa el día durmiendo y se puede levantar a las cuatro o a las cinco de la tarde. Se acuesta a las seis o las siete de la mañana. Por la noche se dedica a hablar por teléfono. También se dedica a rezar. Cuando hablaba conmigo yo pegaba cabezadas».

Según Begoña Gutiérrez, Isabel Pantoja es aficionada a las telenovelas: «Ve series colombianas». Y llama al entorno de Telecinco «Mierdaset». Y aunque no está conectada a las redes sociales, «le llega la información porque tiene un grupo de intoxicadores que son como una secta y están todo el día poniendo a unos contra otros».

«Sé lo que he vivido como amiga. Sigo manteniendo amistad con todo su entorno», insistía Gutiérrez en ‘Sálvame’. «He conocido a una Isabel a solas y era una persona divertida, una persona normal que incluso admitía críticas». Enfadada con Isabel Pantoja, no dudó en acudir a la justicia para que esta le devuelva el dinero que le debe: «Que se ponga en contacto con mi despacho de mi abogados, que vienen todas las pruebas. En España vamos por la vía civil y en Estados Unidos se va por la vía penal. Nosotros vamos contra ella y contra por un delito penal con petición de cárcel. Hay documentación suficiente».