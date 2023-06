Desde que la serie turca 'Pecado original' llegó a las tardes de Antena 3, son muchos los espectadores que se han enganchado a la historia de ambición, lujo y engaño protagonizada por dos impactantes mujeres, Yildiz (Eda Ece, a quien ya entrevistamos en SEMANA) y Ender (Sevval Sam). Pero hay otros personajes, como el inocente y divertido hermano de esta última, Caner (Baris Aytaç). Y con Baris hemos podido hablar para conocer un poco más a su personaje. Y también a él.

¿Qué es para ti este papel?

Es la cima de mi carrera en todos los sentidos. Y es un gran viaje, porque he pasado ya cinco años viviendo mi vida con él. Es un personaje muy importante para mí.

¿Eres tan divertido como Caner?

Siempre he intentado hacer frente a las dificultades en mi vida convirtiéndolas en algo divertido y con una sonrisa.

¿Te gustan la comedia?

Sí, mucho. Creo que es un género que necesita tiempo, un ritmo continuo y que te llegue en un momento preciso. Si llega la comedia des-pués de un drama y te ayuda a aliviar un dolor, es cuando más la aprecio.

¿Qué es lo que te ha enseñado tu trabajo?

¡Mucho! Sobre todo a ser paciente.

Tienes una hermana. ¿Se parece vuestra relación a la de Caner y Ender?

Sí, en parte. Ella también es mi mejor amiga y tenemos una relación perfecta. Lo compartimos todo. Si hablamos de amistad y confianza, nuestra relación es parecida a la de ellos.

Te has criado con tu hermana y tu madre, ¿De niño no echaste de menos una figura paterna?

Tuve una gran infancia, muy dulce y con mucho amor. Mi abuelo, el padre de mi madre, fue esa figura para mí. Pero sinceramente, no tuvimos nunca necesidad de una figura paterna, No me gusta la absurda presión de un hombre patriarcal en casa. Mi abuela, mi abuelo y mi madre lo han sido todo para mí.

¿Qué opinan ellos de que seas actor?

Me han animado a tomar mis propias decisiones. Creen que tengo mucho talento y además, no soy el primer artista de la familia: mi hermana estudia ballet desde los 11 años. Yo me matriculé en Cinematografía y Programación de televisión en la Universidad de Ankara, pero siempre quise actuar.

No serás tan poco serio en el trabajo como Caner…

Me tomo mi trabajo muy en serio, a veces demasiado. Lo cierto es que gusta cómo Caner se toma la vida y desearía poder ser tan imprudente como él, al menos en un uno por ciento (risas).

Además, eres músico…

Me encanta tocar el bajo, pero no soy muy bueno. La música me ayuda a evadirme. Es un idioma para comunicarme con la gente.

¿Dónde estás más cómodo: en el teatro, la tele o el cine?

La televisión y el cine ofrecen la posibilidad de enmendar errores, pero el teatro no. Es vivo y tiene una disciplina completamente diferente: tienes dar lo mejor de ti cada noche sobre el escenario. El teatro es el núcleo de la actuación. Mirar a los ojos directamente al público es otro mundo.

Eres un hombre guapo. ¿Te cuidas mucho?

No hago nada especial, solo intento practicar algo de ejercicio. Me gusta salir en bici, quizás eso me ayuda a estar en forma.

¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta?

Pues la verdad, creo que mis manos.

¿Sigues con 'Pecado original', o tienes nuevos proyectos?

Estamos grabando los últimos capítulos. Me va a dar tanta pena despedirme… Siempre recordaré esta serie con amor desde lo más profundo de mi corazón, pero todo lo bueno tiene un final. Seguro que habrá nuevos proyectos.

¿Qué te dicen por la calle?

Comentarios sinceros y muy positivos. Y desde España recibo mensajes increíbles y siempre los mejores deseos, me dicen que les resulta muy divertido y eso me hace feliz.

¿Conoces nuestro país?

Estoy enamorado de la cultura española, pero nunca he estado, aunque lo tengo en mis planes. Sin embargo, puedo hablar algo en español. Di un curso de un año aproximadamente, aunque no pude seguir. Ojalá pueda sacar tiempo para mejorarlo.

¿Cómo es tu vida cuando no estás trabajando?

Descanso. Me gusta quedarme en casa viendo películas tras cinco días grabando. No tengo hijos, pero sí una gata, que tiene ya 15 años…

¿Con qué sueñas?

Mi mayor deseo es mejorar mi inglés y mi español y participar en un proyecto internacional. Y mi sueño en la vida… como la canción de John Lennon, Imagine.

¿Qué cosas te enfadan y cuáles te entristecen?

Los contratiempos en el trabajo me enfadan mucho a veces. Sé que es una gran parte de mi trabajo, pero así lo siento. Y lo que me hace sentir triste, sobre todo, es el maltrato animal.