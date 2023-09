El día que Bárbara Rey tuvo un acercamiento con la Reina Sofía

Bárbara Rey se ha convertido en la primera invitada de ‘Cuentos Chinos’. En su entrevista con el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, la vedette ha abierto su corazón como nunca antes sobre algunos temas personales, entre los que está su relación con Juan Carlos I. Un asunto que en un primer momento ha querido zanjar la actriz, hasta que finalmente ha optado por hablar largo y tendido incluso de una fecha en la que coincidió con la Reina Sofía.

En un primer momento, Bárbara Rey ha confesado que “tenía más cercanía” ella misma con el Rey emérito que éste con su hermana Margarita. Desde ese momento, la que fuera esposa de Ángel Cristo ha seguido dando titulares que no han dejado indiferente a nadie: “Yo soy reina de mi casa, ¿te parece poco? Ser Reina de esa manera heredada, pues tiene su mérito, pero ser reina de tu propia casa y de lo tuyo y poder dominarlo es mucho más importante”, ha comenzado explicando, dejando entrever que, aunque no fue Reina de España, ha tenido un papel mucho más importante para sus seres queridos.

Por otro lado, la de Totana ha confesado que ya no tiene una postura monárquica tan arraigada como antes: “No soy republicana, pero voy siéndolo, últimamente no me gustan algunas actitudes y comportamientos”, ha indicado, para después confirmar que Juan Carlos I “hizo cosas muy buenas” por las que demostró querer a su país: “Es un hombre que estaría muy bien que en esta época estuviera aquí (…) Tenía una valentía que otras personas no tienen, está muy mayor, pero debería seguir reinando, por lo menos seguir viviendo en España”, ha revelado la vedette sin ningún tipo de reparo. Una manera de aclarar que el papel de Felipe VI no le está pareciendo tan acertado como el de su padre al frente de la Corona de España.

En lo que al ámbito amoroso, Bárbara Rey tiene claro que “hubiera sido muy bueno para él que siguieran teniendo relación”. Tanto es así, que está convencida de que incluso la sombra de Corinna Larsen nunca habría estado tanto tiempo sobre el Rey Juan Carlos: “A lo mejor Corinna ni hubiese aparecido, pero si no se la hubiese quitado yo de encima, hubiera sido bueno que alguien se la quitara”, ha indicado. Más tarde, también ha aclarado que ella “no le ha costado dinero a los españoles: “A mí me ha costado mucho dinero posiblemente la relación. He estado muchos años sin trabajar y era una persona que trabajaba mucho. Él no creo que lo hubiera hecho, pero estas personas suelen tener un entorno muy fluido”.

El acercamiento entre la Reina Sofía y Bárbara Rey

Contra todo pronóstico, la invitada a ‘Cuentos Chinos’ ha respondido una pregunta que hasta ahora nunca había contestado. Jorge Javier Vázquez ha hecho referencia a la personalidad de la Reina Sofía. Por su parte, Bárbara Rey se ha referido a la que fuera consorte con unas palabras de cariño: “La Reina Sofía ha sido muy buena reina, quizá también ha aguantado mucho por el futuro de su hijo”. Sin embargo, ha sido después cuando ha confirmado haber mantenido una conversación con ella: “Un día estuvimos en un cumpleaños del Rey”, ha asegurado, cuando Juan Carlos mantenía una relación con ella.

1 de 5 Bárbara Rey ha sido la primera invitada de 'Cuentos Chinos' 2 de 5 La vedette ha hablado sobre su relación con Juan Carlos I 3 de 5 Y se ha enfrentado a las preguntas de Jorge Javier Vázquez 4 de 5 Por ello, ha confesado haber tenido un acercamiento con la Reina Sofía 5 de 5 Una pregunta que el presentador pensaba que su invitada no respondería