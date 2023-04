Audiencias: 'Tu cara me suena' se mantiene líder frente a un 'Deluxe' que sube

El 'Deluxe' sube, pero no es capaz de hacer frente al espacio de imitaciones. El programa de Telecinco cosecha un 12.2% de share y 1.181.000 espectadores.

Una semana más, 'Tu cara me suena' no tiene rival en la noche del viernes. El programa de Antena 3 alcanza el 20.2% de cuota de pantalla y 2.087.000 espectadores. Por su parte, el 'Deluxe' sube, pero no es capaz de hacer frente al espacio de imitaciones. En concreto, el programa de Telecinco cosecha un 12.2% de share y 1.181.000 espectadores.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Antena 3 Noticias 1 (Antena 3)- 2.089.000

2. Tu cara me suena (Antena 3) - 2.087.000

3. Antena 3 Noticias 2 (Antena 3) - 1.966.000

4. Pasapalabra (Antena 3) - 1.907.000

5. Tu cara me suena: calentando motores (Antena 3)- 1.740.000

6. La ruleta de la suerte (Antena 3) - 1.618.000

Minuto de oro

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:04 con 2.939.000 espectadores y un 29.2% de share.

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) - 21.6% - 1.618.000

2. Ya es mediodía (Telecinco) - 14% - 962.000

3. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) - 19.2% - 908.000

4. Aruser @s (La Sexta) - 20,5% - 467.000

5. Al rojo vivo (La Sexta) - 10.9% - 434.000

6. El programa de Ana Rosa (Telecinco) - 15.5% - 419.000

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) - 21.6% - 1.907.000

2. Sálvame naranja (Telecinco) - 13.7% - 1.133.000

3. Sálvame limón (Telecinco) - 11.5% - 1.130.000

4. Pecado original (Antena 3) - 12.4% - 994.000

5. Y ahora Sonsoles (Antena 3) - 12.6% - 991.000

6. Amar es para siempre (Antena 3) - 10.2% - 942.000

Programas más vistos en prime time

1. Tu cara me suena (Antena 3) - 20.2% - 2.087.000

2. Tu cara me suena (Antena 3) - 13.6% - 1.740.000

3. Viernes Deluxe (Telecinco) - 12.2% - 1.181.000

4. First dates (Cuatro) - 7.9% - 937.000

5. Equipo de investigación (LaSexta) - 6.5% - 836.000

6. La suerte en tus manos (La 1) - 6.5% - 826.000