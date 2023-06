No hay sorpresas en la noche los viernes. La audiencia continúa fiel al talent show que presenta Manel Fuentes en Antena 3. Nuevamente 'Tu cara me suena' logra el liderazgo y, además, consigue crecer hasta el 17,7% de cuota de pantalla y 1.721.000 espectadores. Eso sí, baja cinco décimas con respecto a la semana pasada. Por su parte, 'Viernes Deluxe' regresa y coge fuerza con un 11,9% de share y 1.089.000 espectadores.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Antena 3 noticias 1 (Antena 3) - 2.159.000

2. Antena 3 noticias 2 (Antena 3) - 1.869.000

3. Pasapalabra (Antena 3) - 1.740.000

4. Tu cara me suena (Antena 3) - 1.721.000

5. La ruleta de la suerte (Antena 3) - 1.663.000

6. Tu cara me suena: calentando motores (Antena 3) - 1.446.000

Minuto de oro

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:03 con 2.649.000 espectadores y un 27,5% de share.

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) - 21,2% - 1.663.000

2. Aruser @s (La Sexta) - 17,8% - 414.000

3. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) - 16,9% - 904.000

4. El programa de Ana Rosa (Telecinco) - 16,6% - 455.000

5. 'Ya es mediodía' (Telecinco) - 14,1% - 971.000

6. Espejo público (Antena 3) - 12,5% - 348.000

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) - 20% - 1.740.000

2. Sálvame Naranja (Telecinco) - 15,7% - 1.337.000

3. Pecado original (Antena 3) - 12,6% - 1.037.000

4. Y ahora Sonsoles (Antena 3) - 12,6% - 959.000

5. La promesa (La 1) - 11% - 1.057.000

6. Sálvame Limón (Telecinco) - 10,5% - 1.048.000

Programas más vistos en prime time

1. Tu cara me suena (Antena 3) - 17,7% - 1.721.000

2. Viernes Deluxe (Telecinco) - 11,9% - 1.089.000

3. Tu cara me suena: calentando motores (Antena 3) - 11,8% - 1.446.000

4. The amazing spider-man (La 1) - 7,1% - 824.000

5. La suerte en tus manos (La 1) - 6,8% - 818.000

6. La bella y la bestia (Cuatro) - 6,4% - 700.000