Audiencias: 'Supervivientes' marca máximo mientras que La Sexta destaca

La Sexta ha vivido una noche de domingo de lo más especial, ya que ha destacado en datos de audiencias gracias a sus programas 'Anatomía de' y 'Lo de Évole'. El primero de ellos ha anotado 7,2% de share y 1.045.000 de espectadores. El segundo de ellos llevó como invitada a Yolanda Díaz, que ha registrado 10,2% de share y 1.430.000 de espectadores. Aún así, 'Supervivientes' marca máximo con 16,2% de share y 1.641.000 de espectadores.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Supervivientes: Conexión Honduras (Telecinco) — 1.641.000

2. Lo de Évole (La Sexta) —1.430.000

3. Película de la semana: Venganza (2008) (La 1) — 1.250.000

4. Multicine: Yo contra el mundo (Antena 3) — 1.187.000

5. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.182.000

6. Secretos de familia (Antena 3) — 1.082.000

Minuto de oro

“Supervivientes: Conexión Honduras” (Telecinco), a las 23:35 con 2.203.190 espectadores y un 28.2% de share

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.182.000 — 16,3%

2. Socialité by cazamariposas (Telecinco) — 827.000 — 12,4%

3. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 551.000 — 11%

4. Tu cara me suena (Antena 3) — 383.000 — 9,9%

5. Got Talent España: Momentazos (Telecinco) — 355.000 — 8,4%

6. Los más (Antena 3) — 138.000 — 8,3%

Programas más vistos durante la tarde

1. Multicine Yo contra el mundo (Antena 3) — 1.187.000 — 11,6%

2. Multicine 2 Morir por amor (Antena 3) — 1.036.000 — 11%

3. Fiesta (Telecinco) — 1.001.000 — 10,1%

4. Sesión de tarde (La 1) — 978.000 — 9,5%

5. Aquí la tierra (La 1) — 830.000 — 7,7%

6. Sesión de tarde 2 (La 1) — 759.000 — 7,9%



Programas más vistos en prime time