España se despide del Mundial de Qatar tras perder contra Marruecos en los penaltis. A pesar de que fueron unos momentos agónicos, el partido lo vieron muchísimas personas. Y es que registró 62,4% de share y 10.512.000 espectadores. La prórroga se quedó en el 68% de share y 11.946.000 espectadores. El momento más visto de este duelo anotó 70% de share y 12.609.000 de espectadores.

Los penaltis de España-Marruecos en el Mundial anota 70% de share

Prime time

Antena 3

El hormiguero Ara Malikian 2.154.000 14,6%

Hermanos 1.471.000 14,8%

Telecinco

Got Talent España 1.227.000 12,6%

La 1

Viaje al centro de la tele La noche temática: después de Eurovisión 1.378.000 9,5%

Viaje al centro de la tele La noche temática: Euromomentos 1.325.000 11,2%

La Sexta

El intermedio: the very best 697.000 4,7%

Cine Noche de juegos 401.000 3,8%

Cuatro

First dates 1.197.000 8,2%

El blockbuster Espías desde el cielo 484.000 5,1%

La 2

Orbita Laika 381.000 2,6%

La historia secreta de las cosas Materiales de la edad moderna 304.000 2,6%

Late Night

Antena 3

Hermanos 311.000 6,3%

Cine El regreso de ashley 148.000 5,3%

Cuatro

FBI 172.000 4,3%

The game show 59.000 2,5%

La 1

Viaje al centro de la tele La noche temática: el reto de Eurovisión 678.000 8,4%

Viaje al centro de la tele La noche temática: jóvenes top 443.000 9,5%

Noticias 24h 232.000 7,5%

Noticias 24h 134.000 5,8%

La Sexta

Cine 2 Lazos de sangre (2017) 171.000 4,3%

Pokerstars casino live 74.000 3,6%

La 2

Documentos tv Solo yo puedo oír 113.000 1,5%

Metropolis Laure Prouvost 60.000 1,3%

Conciertos radio 3 Llorente 22.000 0,6%

Documenta2 22.000 1%

Incluye:

– Megaestadios de Europa Saint Petersbourg vs Bakou 22.000 1%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Cine El secreto de joy 738.000 4,4%

Cine 2 Corazones perdidos 711.000 4,1%

Y ahora Sonsoles 1.183.000 8,8%

Pasapalabra 2.502.000 18,5%

Telecinco

Fiesta 1.076.000 6,9%

La 1

Qatar 22: previo Marruecos-España: Octavos 4.675.000 34%

Qatar 22:futbol Marruecos-España: Octavos 10.512.0006 2,4%

Qatar 22: prórroga Marruecos-España: Octavos 11.946.000 68%

Qatar 22: penaltis Marruecos-España: Octavos 12.609.000 70%

Qatar 22: post Marruecos-España: Octavos 5.829.000 39,6%

El cazador 2.182.000 16,8%

Aquí la tierra 1.596.000 11,6%

La Sexta

Cine ¡scooby! 149.000 0,9%

Cine 2 Aventura en el centro de la tierra 90.000 0,5%

Cine 3 Volcano: fuego en la montaña 319.000 2,3%

Cuatro

Viajeros cuatro Budapest 351.000 3,2%

Cine Come reza ama 303.000 1,8%

Cine 2 Notting hill 657.000 4,7%

La 2

Saber y ganar 415.000 2,8%

Grandes documentales 234.000 1,4%

Incluye:

– El bosque centenario 267.000 1,6%

– Las islas perdidas de Darwin Las baleares 204.000 1,2%

Documenta2 135.000 0,8%

Incluye:

– Megaestadios de Europa Roma vs Bilbao 135.000 0,8%

Mi odisea griega 354.000 2,5%

Página 2 194.000 1,5%

Código Gaudi 196.000 1,5%

Venus al descubierto Antigua diosa del amor 278.000 1,9%

Mañana

Antena 3

Únicos 2.000 0,3%

Cine Una extraña en mi casa 30.000 3,4%

Cine 2 Mi mejor deseo por navidad 164.000 6,8%

Cine 3 Dos navidades para Eve 299.000 7,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Libritos de lomo, jamón y queso con patatas 385.000 8,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crema de brocoli 567.000 11,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Alubias blancas con espinacas y langostinos 846.000 14,1%

La ruleta de la suerte 1.685.000 19%

Telecinco

Got Talent España: momentazos 21.000 3,7%

Got Talent España 142.000 9,3%

Got Talent España 506.000 12,4%

Socialité by cazamariposas 1.051.000 13%

La Sexta

Joyas tv 7.000 1,3%

¿Quién vive ahí? 22.000 2,9%

¿Quién vive ahí? 76.000 6%

¿Quién vive ahí? 126.000 5,5%

Zapeando 122.000 3,6%

Al rojo vivo 360.000 6,7%

La 1

La hora de la 1 377.000 11,5%

Hablando claro 421.000 6,8%

Cuatro

Minutos musicales 3.000 0,6%

Mejor llama a Kiko 1.000 0,2%

Surferos tv 15.000 1,7%

Hotel, dulce hotel 76.000 4,4%

Callejeros viajeros Hoteles viajeros 161.000 5,8%

Callejeros viajeros Mykonos y Santorini 301.000 8,8%

Callejeros viajeros Islas Jónicas 369.000 9,1%

Callejeros viajeros Atenas 353.000 8%

Viajeros cuatro Moscú y San Petersburgo 410.000 6,5%

La 2

Metrópolis Barcelona 5.0001%

Inglés en TVE 4.000 0,5%

China: antiguo reino animal Oeste: un paraíso fragil 16.000 1,7%

Agrosfera 51.000 3,3%

El cielo en llamas 78.000 2,9%

Documenta2 132.000 3,7%

Incluye:

– Mi odisea griega 132.000 3,7%

El little black dress: la historia de un vestido legendario 89.000 2,2%

El espectáculo de la tierra El planeta dibujado 104.000 2,4%

Mañanas de cine Huida a birmania 177.000 2,9%

Las recetas de julie Cahors 162.000 1,7%