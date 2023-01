Este miércoles 4 de enero destacó por encima del resto de oferta televisiva la película de Santiago Segura ‘Padre no hay más que uno 2’, una película muy taquillera en cines y que tampoco defraudó en su emisión en Antena 3. Pero, ¿qué dato logró? Nada más y nada menos que un 22% de cuota de pantalla.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos David Summers 1.954.000 14,1%

El peliculón Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra 2.235.000 22%

Telecinco

Reacción en cadena 847.000 6,1%

Sissi 759.000 6,6%

Sissi 572.000 10,1%

La 1

Benidorm fest Stars 701.000 5,1%

Fuerza de paz 421.000 3,6%

Fuerza de paz 400.000 5,3%

La Sexta

El intermedio: the very best 718.000 5,2%

Cine Cobra, el brazo fuerte de la ley 392.000 3,5%

Cuatro

First dates 702.000 5,4%

First dates 1.218.000 8,8%

The good doctor 447.000 3,7%

The good doctor Lo que no se dice 335.000 3,9%

La 2

Jamie Oliver: juntos de nuevo 162.000 1,7%

La vida secreta de Felipe II 190.000 1,7%

Ciudades invisibles de la antigüedad Estambul 288.000 2,2%

Late night

Antena 3

Cine 3 bodas de más 511.000 12,4%

Telecinco

Casino gran Madrid online show 126.000 5,1%

Cuatro

The good doctor Autopsia 185.000 3,6%

The game show 57.000 1,9%

La 1

Cine Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn 116.000 3,1%

La Sexta

Cine 2 La torre del reloj 139.000 2,6%

Crímenes imperfectos 80.000 2,9%

La 2

Documaster 278.000 2,9%

Incluye:

– Sinatra: todo o nada 347.000 2,7%

– Sinatra: todo o nada 215.000 3,4%

Conciertos radio 3 Moses Rubín 41.000 1,5%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.057.000 11,5%

Tierra amarga 1.211.000 14,2%

Y ahora Sonsoles 1.241.000 13,5%

Pasapalabra 2.677.000 24,3%

Telecinco