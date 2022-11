Telecinco y La Fábrica de la Tele ponían toda la carne en el asador para el estreno de su nueva baza para conquista la noche de los viernes, el ‘Mediafest Night Fever’. Sin embargo, su particular festival no ha conseguido atrapar a la audiencia y ha pinchado con un 10.8% (1.010.000 espectadores). Unos datos más bajos que los del ‘Deluxe‘, que tocaba fondo desde hace algunas semanas. El programa de la factoría de ‘Sálvame‘ no conseguía hacer sombra a ‘La Voz‘. El talent musical cosechaba un 17,6% de share y 1.676.000 espectadores. Eso sí, bajaba seis décima con respecto a la gala de la semana pasada.

Prime time

Antena 3

La voz:a punto de empezar 1.569.000 12,2% La voz:asaltos 1.676.000 17,6%

Telecinco

Mediafest night fever: 1.010.000 10,8%

La 1

La suerte en tus manos: 832.000 6,5% Cine: Ejecución inminente: 682.000 5,8%

LaSexta

laSexta clave: 446.000 3,8% Lasexta columna Ruta del bakalao: por aquí fueron los tiros 856.000 6,8% Equipo de investigación: Al servicio del régimen 758.000 6%

Cuatro

First dates: 545.000 4,6% First dates: 920.000 7,3% El blockbuster Alita: ángel de combate 771.000 7,1%

La 2