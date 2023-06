Audiencias: 'Mask Singer' lidera sin que nadie le pise los talones

'Mask Singer' no tiene problemas para liderar los miércoles. Y es que no tiene competencia. Ha anotado 15,2% de share y 1.436.000 de espectadores. 'Supervivientes: última hora' ha registrado 9,3% de share y 1.234.000 espectadores. 'El pueblo' no termina de triunfar y se ha quedado con un 9,3% de share y 899.000 espectadores.

Programas más vistos del día por espectadores

1. El Hormiguero Chris Hemsworth (Antena 3) — 2.097.000

2. Pasapalabra (Antena 3) — 1.921.000

3. Prórroga fútbol: UEFA Nations League: Países Bajos-Croacia (La 1) — 1.840.000

4. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.555.000

5. Fútbol: UEFA Nations League: Países Bajos-Croacia (La 1) — 1.460.000

6. Mask Singer: Adivina quién canta (Antena 3) — 1.436.000

Minuto de oro

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:01 con 2.921.020 espectadores y un 30.1% de share

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.555.000 — 20,4%

2. Ya es mediodía (Telecinco) — 861.000 — 12,2%

3. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 816.000 — 16,9%

4. Ahora o nunca (La 1) — 649.000 — 7,7%

5. Al rojo vivo (La Sexta) — 456.000 — 11,3%

6. Aruser @s (La Sexta) — 429.000 — 20,2%

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) — 1.921.000 — 22,8%

2. Fútbol: UEFA Nations League Países Bajos-Croacia (La 1 ) — 1.460.000 — 12,5%

3. La promesa (Antena 3) — 1.138.000 — 11,9%

4. Pecado original (Antena 3) — 1.115.000 — 13,9%

5. Amar es para siempre (Antena 3) — 1.089.000 — 11,1%

6. Sálvame naranja (Telecinco) — 1.089.000 — 13,1%



Programas más vistos en prime time