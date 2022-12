El ‘Mediafest Night Fever’, el particular festival de variedades de Telecinco para la noche de los viernes continúa sin convencer a los espectadores. El programa, liderado por Jorge Javier Vázquez, anotó un 8,6% con 812.000 espectadores. Unos datos incluso inferiores a los de la semana anterior -la emisión logró entonces un 9,2% de cuota-. Mientras que ‘La Voz’ sigue al alza batiendo récords y enganchando a un público muy fiel. Los directos lograron mantener frente a la pequeña pantalla a 1.699.000 espectadores consiguiendo una cuota del 18,9%.

‘La Voz’ continúa liderando la noche de los viernes

Prime Time

Antena 3

La Voz: a punto de empezar 1.744.000 12,9%

La Voz: directos 1.699.000 18,9%

Telecinco

Mediafest Night Fever 812.000 8,6%

La 1

La suerte en tus manos 1.336.000 10%

Cine Mentiras arriesgadas 936.000 8,4%

La Sexta

laSexta clave 493.000 3,8%

Lasexta columna Ya somos 8.000 millones:del simio al homo ciborg» 608.000 4,5%

Equipo de investigación El misterio de Aurora 602.000 4,7%

Cuatro

First dates 628.000 4,7%

El blockbuster 602.0004,7%

La 2

Días de cine 150.000 1,2%

Plano general Ramon tamames 228.000 1,7%

Historia de nuestro cine: presentacion La tía tula 403.000 3,3%

Incluye: Historia de nuestro cine: película La tía tula 437.000 3,5%

Historia de nuestro cine: coloquio Deseando amar 284.000 2,9%

Late Night

Telecinco

Mediafest night fever (Continuación) 812.000 8,6%

Casino gran Madrid online show 81.000 2,9%

Antena 3

La voz:directos (Continuación) 1.699.000 18,9%

La voz: grandes momentos 290.000 10,8%

Cuatro

Cine: Nacido para ganar 224.000 5%

La 1

Cine 2 Causa justa 423.000 8,5%

Cine 3 Matrix Revolutions 208.000 8,2%

La Sexta

Equipo de investigación La última noche de Esther 483.000 5,2%

Equipo de investigación 19 escalones: el crimen de la bibliotecaria 336.000 6,6%

Equipo de investigación La doble vida de Angie 272.000 9,8%

La 2

Cine Condenados 100.000 1,6%

Las noches del monumental Where we come from? 3.000 0,1%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 992.000 10,7%

Tierra amarga 1.188.000 13,2%

Y ahora Sonsoles 1.174.000 12,1%

Pasapalabra 2.661.000 22,6%

Telecinco

Sálvame limón 1.255.000 12,5%

Sálvame naranja 1.255.000 13,5%

Sálvame sandía 1.040.000 9,1%

La 1

Diseñando tu amor 560.000 5,6%

Servir y proteger 635.000 6,9%

El comodín de la 1 593.000 6,6%

El cazador 988.000 10,5%

Qatar 22:previo Camerun-Brasil:previa 1.048.000 10,4%

Qatar 22:futbol Camerun-Brasil:previa 2.570.000 20,8%

La Sexta

Zapeando 544.000 5,5%

Más vale tarde 520.000 5,6%

Cuatro

Todo es mentira 442.000 4,4%

Todo es mentira bis 378.000 4,1%

Cuatro al día 296.000 3,2%

Cuatro al día a las 20h 299.000 2,7%

La 2

Saber y ganar 763.000 7,5%

Grandes documentales 420.000 4,5%

Incluye: Espía en la nieve 455.000 4,8%

El río invisible: bajo el agua entre la selva negra y 384.000 4,3%

El río invisible: bajo el agua entre la selva negra y los vosgos 339.000 3,8%

El escarabajo verde Liberando ríos 346.000 3,8%

El reino de los pastores 394.000 4,2%

Mi odisea griega 248.000 2,5%

Un país para leerlo Cáceres 147.000 1,3%

Mañana

Telecinco

¡Toma salami! Loreto valverde 29.000 4,5%

El programa de Ana Rosa 474.000 18,2%

Ya es mediodía 984.000 14,6%

Antena 3

Espejo Público 300.000 11,6% Incluye: Entrevista Felipe González 306.000 13,6%

Cocina abierta de karlos Arguiñano 866.000 17,9%

La ruleta de la suerte 1.506.000 20,4%

La Sexta

Joyastv 2.000 0,3%

Aruser@s el humorning 200.000 12,6%

Aruser@s 405.000 18,4%

Al rojo vivo 408.000 10,5%

La 1

La hora de la 1 272.000 13%

Incluye: Entrevista Isabel Rodríguez 260.000 15%

Hablando claro 337.000 7,7%

Incluye: Informativo territorial 1 482.000 7,5%

Informativo Madrid 1 48.000 0,8%

Cuatro

Surferos tv 7.000 0,7%

Mejor llama a Kiko 10.000 0,7%

¡Toma salami! ¡Que te calles, Karmele! 27.000 1,6%

Alta tensión 45.000 2,4%

Alerta Cobra El mentalista 82.000 3,4%

Alerta Cobra El dinero gobierna el mundo 106.000 4,4%

Heldt La pandilla 96.000 3,7%

Alerta Cobra Noche fatídica 102.000 3,2%

En boca de todos 134.000 2%

LA 2

De seda y hierro Piloto en tierra 12.000 1,3%

Inglés en tve 3.000 0,2%

Árboles de vida 20.000 1,2%

Cuaderno de campo Ratas y ratones 16.000 0,9%

Aquí hay trabajo 24.000 1,1%

Uned 22.000 0,9%

La 2 express 38.000 1,6%

Mozarabes,la herencia olvidada 40.000 1,6%

Espiando en la manada Las islas 93.000 3,1%

Mañanas de cine Veinte mil dolares por un cadáver 197.000 4%

Las recetas de Julie Tursan 199.000 2,3%

Metrópolis Los ángeles 253.000 2,5%

Informativos

Antena 3

Noticias de la mañana 164.000 13,8%

Antena 3 noticias 1 1.977.000 20%

Tu tiempo con Roberto Brasero 1.080.000 10,6%

Antena 3 noticias 2 2.362.000 17,9%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal 96.000 11,3%

Informativos Telecinco Matinal 194.000 15,2%

Informativos Telecinco Matinal 221.000 12,6%

Informativos Telecinco 15:00 1.504.000 15,2%

Informativos Telecinco 21:00 1.198.000 9,1%

La 1

Telediario matinal 166.000 19,6%

El tiempo 1 484.000 5,4%

Telediario 1 1.079.000 10,8%

La Sexta

La Sexta noticias 14h 885.000 9,9%

La Sexta Noticias: jugones 717.000 7,2%

La Sexta Noticias 20h 557.000 5%