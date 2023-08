Audiencias: La victoria de España en la final del Mundial Femenino (65,7%) bate récords ante 5,6 millones de espectadores

Película de la semana: The Karate Kid 11.1% 1.066.000

Secretos de familia 10.6% 937.000

First dates -rep- 2.5% 219.000

First dates -rep- 5.8% 575.000

Cuarto milenio -rep- 5% 408.000

¡Allá tú! 8.4% 818.000

Cine: Cuando todo está perdido 4.4% 443.000

Encarcelados -rep- 4.3% 347.000

Late night

Cine: Alpha ( 2018 9.3% 477.000

Cine 2: Black mass 6.5% 167.000

Apocalipsis: La segunda guerra mundial: El estallido 2.7% 135.000

Apocalipsis: La segunda guerra mundial: La conflagracion 3.9% 120.000

Apocalipsis: La segunda guerra mundial: El cerco 5.2% 115.000

Secretos de familia 4.5% 160.000

Cuarto milenio 7.2% 230.000

Casino Gran Madrid online show 3.1% 75.000

Encarcelados 6.5% 163.000

Sobremesa- tarde

Sesión de tarde: Un verano en langeoog 14.1% 1.283.000

Sesión de tarde 2: Demasiado bonito para ser verdad 10.4% 891.000

Sesión de tarde 3: Luna de verano 8.1% 643.000

Aquí la Tierra 8.5% 690.000

Saber y ganar: Fin de semana 4.2% 405.000

Grandes documentales 2.4% 215.000

Documentales de la 2 2.7% 215.000

Canas de viajar: Castilla y leon 2.5% 195.000

Ruta via de la plata: Diario de un ciclista 1.8% 147.000

Multicine: Belleza mortal ( 2018 ) 10.2% 927.000

Multicine 2: Amor y desengaño 8.1% 687.000

Multicine 3: Un amor inesperado ( 2019 ) 6.6% 527.000

Callejeros viajeros: Catar 3.4% 336.000

Cine: El mito de bourne 7.6% 701.000

Cine 2: El codigo de carlomagno: La lanza sagrada 5% 411.000

Cuatro al día: Fin de semana 4.2% 329.000

Fiesta de verano 10.6% 897.000

Cine: La gran pelea 2.4% 223.000

Cine 2: Al cruzar el limite 4.1% 336.000

La mañana

Previo futbol: Campeonato del mundo femenino: España-inglaterra: Final 34.2% 1.596.000

Futbol: Campeonato del mundo femenino: España-inglaterra: Final 65.7% 5.599.000

Post futbol: Campeonato del mundo femenino: España-inglaterra: Final 59.6% 6.226.000

Fifa women's world cup 40.8% 4.157.000

Verdadero o falso: Los mentirosos 4.5% 33.000

Los conciertos de la 2: Concierto extraordinario coro rtve 3.4% 41.000

Medina 3.4% 56.000

Shalom 2% 42.000

últimas preguntas 2.3% 62.000

El día del Señor 7.2% 259.000

Pueblo de Dios: El legado de juan ciudad 3.9% 190.000

Saber vivir 1.6% 117.000

Flash moda 1.3% 110.000

Zoom tendencias 0.6% 62.000

Planeta comida: La religion marca nuestros habitos 1.6% 159.000

Los más... 5.2% 138.000

Que me parto lagarto 3.8% 59.000

Lo mejor de cada casa 5.7% 217.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 2.3% 161.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 3% 238.000

La ruleta de la suerte 3.5% 329.000

La ruleta de la suerte 8.2% 852.000

Toma salami! -rep- 2.1% 13.000

¡Toma salami! -rep- 5.9% 45.000

¡Toma salami! -rep- 4.4% 45.000

Volando voy: Pallars sobira, lleida 5.6% 96.000

Volando voy: Canal de castilla, palencia 8% 271.000

Viajeros Cuatro: Tenerife 3% 191.000

Viajeros Cuatro: Republica dominicana 2.6% 234.000

Cuatro al día: Fin de semana 1.9% 194.000

Got Talent España 10% 201.000

Got Talent España 5.7% 354.000

Socialité by Cazamariposas 5.2% 527.000

¿Que me pasa doctor? 2.6% 51.000

Zapeando 1.8% 69.000

Equipo de investigación: Videntes 1.7% 128.000

Equipo de investigación: Santeros: La cara oculta 1.8% 169.000