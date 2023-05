Audiencias: La victoria de Alcaraz en la final del Mutua Madrid Open dispara los datos de la 1

Te detallamos qué audiencias han cosechado los diferentes programas. Destaca el triunfo de Alcaraz en Madrid, el cual supera los 2 millones de espectadores y superó el 22 % de share. A continuación te mostramos un detallado ranking.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Tenis: Masters 1000 C.Alcaraz-J.L.Struff: Madrid — 2.260.000

2. Supervivientes: Conexión Honduras (Telecinco) — 1.541.000

3. Película de la semana Robin Hood (2010) (La 1) — 1.515.000

4. Secretos de familia (Antena 3) — 1.191.000

5. Previo tenis: Masters 1000 C.Alcaraz-J.l.Struff: Madrid — 1.178.000

6. Antena 3 presenta Mask Singer: Adivina quién canta — 1.121.000

Minuto de oro

“Post tenis: Masters 1000” (La 1), a las 21:07 con 3.595.270 espectadores y un 29.5% de share

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.099.000 — 15,4%

2. Socialité by cazamariposas (Telecinco) — 861.000 — 13,1%

3. Corazón fin de semana (Cuatro) — 640.000 — 7,9%

4. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 615.000 — 11,8%

5. Cuatro al día: fin de semana (Cuatro) — 463.000 — 6,7%

6. Got talent: All stars — 457.000 — 11,2%

Programas más vistos durante la tarde

1. Tenis: Masters 1000 C.Alcaraz-J.L.Struff: Madrid — 2.260.000 — 22%

2. Previo tenis: Masters 1000 C.Alcaraz-J.l.Struff: Madrid — 1.178.000 — 12,6%

3. Tenis: atp 500 C.Alcaraz-s.Tsitsipas:Barcelona — 1.058.000 — 10%

4. Fiesta (Telecinco) — 1.035.000 — 10,7%

5. Multicine 2 Amigas inseparables — 947.000 — 10,1%

6. Multicine 3 Rescate millonario (Antena 3) — 852.000 — 8,2%



Programas más vistos en prime time