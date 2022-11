La noches de Telecinco no consiguen triunfar. Este jueves era el turno de una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’, pero no conseguía registrar sus mejores datos alcanzando mínimo de espectadores: 12,6% de share y 1.276.000 de espectadores. Parece que este reality, que lleva ya varias ediciones, no termina de convencer al público. Por su parte, Antena 3 tampoco consiguió triunfar con ‘El peliculón’, que registró 11,7% de share y 1.054.000 de espectadores.

‘La isla de las tentaciones’ vuelve a bajar a mínimos

Prime time

Antena 3

El hormiguero Raphael 2.642.000 19,3%

El peliculón Yo soy la venganza 1.054.000 11,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones 1.276.000 12,6%

La 1

Viaje al centro de la tele: grandes éxitos Dúos inolvidables (2 parte) 1.115.000 8,1%

Dúos increíbles 943.000 9,3%

La Sexta

El intermedio 986.000 7,1%

Cine El guardaespaldas 565.000 6%

Cuatro

First dates 682.000 5,1%

First dates 955.000 6,9%

Horizonte 455.000 5,7%

La 2

Grandes diseños revisitados Lewes 326.000 2,4%

Como nos reímos Jiménez & Jiménez 278.000 2%

Encuentros Luis Landero 120.000 1,1%

Late night

Antena 3

Cine Falsa atracción 262.000 8,2%

Telecinco

La isla de las tentaciones 424.000 11,7%

Casino gran Madrid online show 101.000 4,4%

Cuatro

Horizonte 455.000 5,7%

El desmarque de cuatro 108.000 4,4%

La 1

En portada Lo que se pierde en ghana 189.000 3,7%

La noche en 24h:la entrevista Eduardo Ranz 84.000 2,9%

La noche en 24h 78.000 3,9%

La Sexta

Cine 2 Pasado secreto 115.000 3,8%

La 2

Como nos reimos Eugenio 163.000 2,2%

Un país xa reírlo De la comedia y los tópicos 69.000 1,9%

Conciertos radio 3 Lotura 24.000 1,1%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.116.000 11,9%

Tierra amarga 1.355.000 14,6%

Y ahora Sonsoles 1.185.000 12,2%

Pasapalabra 3.035.000 26,2%

Telecinco

Sálvame limón 1.177.000 11,9%

Sálvame naranja 1.292.00 13,6%

Café con aroma de mujer 789.000 6,8%

La 1

Todo puede suceder 535.000 5,5%

Futbol: amistoso Jordania-España 1.403.000 15,1%

El cazador 1.245.000 12,8%

Aquí la tierra xl 1.052.000 9,7%

Aquí la tierra 1.544.000 12,9%

La Sexta

Zapeando 585.000 5,9%

Más vale tarde 470.000 5%

laSexta clave 534.000 4,2%

Cuatro

Todo es mentira 513.000 5,1%

Todo es mentira bis 507.000 5,5%

Cuatro al día 442.000 4,6%

Cuatro al día a las 20h 559.000 5,1%

La 2

Saber y ganar 763.000 7,5%

Grandes documentales 420.000 4,5%

Incluye:

– Madagascar desconocido El bosque de los indris 485.000 5,1%

– El dragón de komodo: una historia de amor 356.000 3,9%

– El dragón de komodo: una historia de amor 334.000 3,7%

Documenta2 235.000 2,5%

Incluye:

– Paris 1900, la belle epoque 235.000 2,5%

Las aventuras inéditas de Joanna Lumley De la india a Uzbekistán 160.000 1,6%

Atencion obras 93.000 0,9%

Culturas 278.000 0,7%

Rick Steves por Europa Turquía occidental 176.000 1,4%

Mañana

Antena 3

Espejo Público 363.000 13,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crema de puerro y boniato con pollo 948.000 18,8%

La ruleta de la suerte 1.704.000 22,8%

Telecinco

¡toma salami! Perdidos 13.000 2,2%

El programa de Ana Rosa 462.000 17,4%

Ya es mediodía 920.000 13,3%

La Sexta

Únicos 3.000 0,4%

Únicos 2.000 0,2%

Aruser@s el humorning 180.000 10,5%

Aruser@s 405.000 18,3%

Al rojo vivo 401.000 10%

La 1

La hora de la 1 193.000 9%

Hablando claro 299.000 6,6%

Cuatro

Puro cuatro live 0.0000%

Mejor llama a Kiko 2.000 0,2%

¡toma salami! A tomar por saco la dieta 5.000 0,3%

Alta tensión 23.000 1,2%

Alerta Cobra 72 horas de miedo 83.000 3,8%

Alerta Cobra 72 horas de miedo (2 parte) 113.000 4,9%

Heldt Palomar 134.000 5,3%

Alerta Cobra Los guardianes de engonia 123.000 3,8%

En boca de todos 177.000 2,5%

La 2

Zoom tendencias 10.000 1,2%

Ingles en TVE 5.000 0,4%

Los reyes perdidos de bioko 51.000 2,7%

Pueblo de dios 75 años de amor compartido 52.000 2,6%

Aquí hay trabajo 45.000 2%

La aventura del saber 39.000 1,7%

Documenta2 45.000 1,9%

Incluye:

– ¿Cómo lo haríamos hoy? 45.000 1,9%

– ¿Cómo lo haríamos hoy? 45.000 1,9%

Grandes diseños Ely 49.000 1,8%

La aventura de Joanna Lumley en la ruta de la seda Hu yi 78.000 2,5%

Mañanas de cine Los verdes pastos de Wyoming 226.000 4,3%

Las recetas de Julie La cena de navidad 163.000 1,8%