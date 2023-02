Audiencias: 'La isla de las tentaciones' sigue su tendencia a la baja

La noche del lunes no consigue ser de 'La isla de las tentaciones'. El programa de Telecinco sigue su tendencia a la baja y registra un 13,1% de share y 1.551.000 de espectadores. Este desastre contrasta con el éxito de 'Hermanos', de Antena 3, que lideró la noche con un 14.8% de share y 1.572.000 de espectadores.

Programas más vistos del día por espectadores

1. El Hormiguero (Antena 3) — 2.990.000

2. Pasapalabra (Antena 3) — 2.915.000

3. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.729.000

4. Hermanos (Antena 3) — 1.572.000

5. La isla de las tentaciones (Telecinco) — 1.353.000

6. Aquí la Tierra (La 1) — 1.334.000

Minuto de oro

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 4.343.520 espectadores y un 30.9% de share

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.729.000 — 21,2%

2. El programa de Ana Rosa ( Telecinco ) — 1.018.000 — 20,4%

3. Aruser@s (La Sexta) — 423.000 — 17,5%

4. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 823.000 — 15,7%

5. Ya es mediodía (Telecinco) — 1.087.000 — 14,1%

6. Espejo Público (Antena 3) — 1.079.000 — 12,7%

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) — 2.915.000 — 23,2%

2. Tierra amarga (Antena 3) — 1.372.000 — 14,7%

3. Y ahora Sonsoles (Telecinco) — 1.434.000 — 14,1%

4. El Cazador (La 1) — 1.344.000 — 12,3%

5. Sálvame limón (Telecinco) — 1.244.000 — 11,9%

6. Aquí la tierra (La 1) — 1.486.000 — 11,4%



Programas más vistos en prime time