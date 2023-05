Audiencias: La Coronación de Carlos III reina en La 1 de TVE

Este sábado, 6 de mayo, la Coronación de Carlos III y Camilla causó una gran expectación no solo en Reino Unido, también fuera del país. Una cita histórica en la que todos los ojos estaban puestos en los Reyes de Inglaterra, así como en el juramento de sangre del Príncipe Guillermo y la reaparición pública de Harry junto a su familia tras la publicación de su explosivo libro de memorias. Un día después de la fastuosa ceremonia de entronización, hemos conocido la audiencia que tuvo la misma en los diversas cadenas españolas.

La 1 de TVE reinó en audiencia con su cobertura y programación especial de la Coronación de Carlos III. En concreto, la cadena pública logró un 19,3% de cuota de pantalla, según los datos de Barlovento. La primera cadena de la Televisión Pública también lideró durante la franja de la mañana con un 22% y 1.160.000 espectadores. En total, durante todo el día, se congregó a un total de 4.613.000 espectadores únicos.

Unos datos que doblaron a los cosechados por 'Socialité' y su programación especial sobre la cita histórica. En concreto, el especial presentado por María Patiño desde Madrid y las conexiones de Nuria Marín en Londres alcanzaron un 10% de share y 488.000 espectadores.

Los datos de audiencia de la Coronación de Carlos III en Reino Unido

En el caso de Reino Unido, la Coronación de Carlos III fue seguida por 20 millones de británicos, según publica 'The Telegraph'. Una cifra que lo convierte, de momento, en el evento televisivo más visto del año. No obstante, hay que resaltar que la audiencia cosechada en el país es menor a la que obtuvo la retransmisión del funeral de la Reina Isabel II en septiembre. Entonces, lo siguieron 29 millones de británicos. Los medios británicos apuntan a que esto puede deberse al mal tiempo que hizo en algunas partes del Reino Unido, algo que obligó a la ciudadania a quedarse en casa y no acudir a las fiestas al aire libre. La mayoría de la audiencia británica siguió la cobertura a través de la BBC y mantuvo una audiencia máxima de 15,5 millones de espectadores. El especial de ITV alcanzó un máximo de 3,6 millones de espectadores y Sky News se conformó con un máximo de 800.000 espectadores. Hay que destacar que también hubo un amplio dispositivo a la hora de emitir la cita histórica a través de redes sociales, aunque sobre este respecto no hay datos.

Si comparamos estas cifras con otros importantes eventos de la Familia Real británica, la Coronación de Carlos III se queda muy lejos. La boda del ahora Rey de Inglaterra con Lady Di en la catedral de San Pablo en Londres tuvo un total de 750 millones de espectadores en todo el mundo; el funeral de Diana de Gales fue seguido por 2.500 millones de espectadores; la boda del Príncipe Guillermo y Kate Middleton fue seguida por 29 millones de personas y la boda de Harry y Meghan Markle generó una media de 8,7 millones de espectadores entre BBC e ITV.