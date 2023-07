Audiencias: La 1 lidera la noche electoral (15.4%) ante Antena 3 (13,6%) y La Sexta (13,4%)

23J: Tú decides 15.4% 2.048.000

23J: Tú decides 18.2% 1.954.000

Cachitos de hierro y cromo: Pop 90's 4.2% 510.000

Cachitos de hierro y cromo: Karaoke 3.8% 511.000

Cachitos de hierro y cromo: Danzad, danzad 3.4% 488.000

Cachitos de hierro y cromo: Verbena 3.8% 486.000

Elecciones generales: Julio 2023 13.6% 1.791.000

First dates 3% 366.000

El blockbuster: Plan oculto 4.3% 575.000

23J: Elecciones Generales: el análisis 7.2% 880.000

ARV Objetivo Moncloa: Los resultados 13.4% 1.821.000

ARV Objetivo Moncloa: El análisis 15% 1.169.000

Late night

Cine: Fuga de alcatraz 7.4% 317.000

Cachitos de hierro y cromo: Flamenco yeye 3.9% 372.000

Cachitos de hierro y cromo: Copla 3.4% 221.000

Cachitos de hierro y cromo: I+dj 2.7% 132.000

Cachitos de hierro y cromo: Baladas 3.1% 102.000

Cachitos de hierro y cromo: Protovideoclip 80's 3.9% 96.000

Secretos de familia 11.3% 692.000

Secretos de familia 7.5% 208.000

Cuarto milenio 3.7% 207.000

¡Alla tu! 4.3% 186.000

Encarcelados 8.8% 241.000

Sobremesa- tarde

Sesión de tarde: Love Happens 8.6% 856.000

Sesión de tarde 2: Historias De San Valentin 9% 846.000

23j: Tu decides 9.9% 960.000

Saber y ganar: Fin de semana 4.6% 456.000

Grandes documentales 2.7% 267.000

Documentales de la 2 3.3% 327.000

Tour de francia: Saint-quentin-en-yvelines-parís-campos eliseos 3.5% 324.000

Turismo rural en el mundo 2.2% 203.000

Cachitos de hierro y cromo: Mar 2.7% 271.000

Cachitos de hierro y cromo: Ciudades 4.4% 472.000

Multicine: Prueba de inocencia 12.2% 1.213.000

Multicine 2: Seduccion bajo el sol 10.7% 988.000

Elecciones generales: Julio 2023 10.4% 1.059.000

Callejeros viajeros: Vacaciones en mykonos 3.3% 328.000

Coleccion antonio banderas: Security 7.8% 768.000

Home cinema: Pearl harbor 6.6% 621.000

Fiesta de verano 10% 970.000

23j: Elecciones generales previo 10.2% 922.000

23j: Elecciones generales 9.1% 1.083.000

Cine: Harry potter y el misterio del principe 5.4% 532.000

Arv: Moncloa: Las encuestas 8.6% 841.000

La mañana

Fin de semana 24h 19.2% 251.000

Fin de semana 24h 10% 368.000

23j: Tu decides: Avance informativo 8.6% 609.000

Corazón fin de semana 9.6% 849.000

Los conciertos de la 2: Ciclo jovenes musicos 2.1% 30.000

Medina 2.3% 41.000

Buenas noticias tv 2% 41.000

Shalom 2.4% 56.000

últimas preguntas 3% 78.000

El día del Señor 8.4% 278.000

Pueblo de Dios: El puente de mittraphap 4.9% 178.000

Saber vivir 2.4% 90.000

Flash moda 1.9% 82.000

Zoom tendencias 1.6% 105.000

Cine: Tanto monta 1.6% 139.000

Los más... 6% 115.000

Los más... 6.2% 80.000

Atak2 5.9% 123.000

Tu cara me suena 8.1% 305.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 10.1% 584.000

La ruleta de la suerte 15% 1.193.000

¡Toma salami! -rep- 2.3% 18.000

¡Toma salami! -rep- 4.4% 44.000

Volando voy 6.8% 112.000

Volando voy: Comarca de gorbeia.alava 5.6% 163.000

Viajeros Cuatro: Bizkaia 6.4% 236.000

Viajeros Cuatro: Reunion y mauricio 5.9% 297.000

Cuatro al día: Fin de semana 5.5% 420.000

¡Toma salami! -rep- 4.2% 35.000

Got Talent España 8.3% 178.000

Got Talent España 9.8% 376.000

Socialité by Cazamariposas 8.4% 611.000

¿Que me pasa doctor? 3.3% 69.000

Zapeando 2.4% 80.000

Equipo de investigación: El abogado del diablo 4.3% 163.000

Equipo de investigación: Caso shakira 6.1% 316.000