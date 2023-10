Película de la semana: Toda la verdad 13.8% 1.514.000

De seda y hierro: Por vocación 1.8% 264.000

Imprescindibles 2.3% 355.000

Versión española: Ma ma 3.8% 393.000

Secretos de familia 10.4% 1.124.000

First dates -rep- 5.4% 815.000

Cuarto milenio (mejor cuota desde junio de 2021) 8.2% 766.000

GH VIP: El Debate (de 22:08 a 22:43h) 6.5% 997.000

GH VIP: El Debate (de 22:43 a 01:48h) 10.6% 837.000

Salvados -rep- 4.6% 698.000

Salvados: Más que un mundial 5.1% 614.000

Salvados -rep- 2.7% 201.000

Late night

Cine: La jungla 2 9.4% 437.000

Cine 2: Cocodrilo Dundee 9.3% 189.000

España: El siglo XX en color: Los años 40 1.9% 63.000

España: El siglo XX en color: Los años 50 3.4% 72.000

Secretos de familia -rep- 4.8% 155.000

Casino Gran Madrid online show 5.8% 128.000

Encarcelados -rep- 3.3% 103.000

Sobremesa- tarde

Sesión de tarde: Amor con preaviso 11.2% 1.142.000

Sesión de tarde 2: Una boda para el recuerdo 9.2% 893.000

Sesión de tarde 3: Amor para llevar 8.6% 853.000

European Qualifiers: Noruega-España 30.5% 4.316.000

Fútbol: Clasificación Eurocopa: Noruega-España 33.1% 4.839.000

Saber y ganar: Fin de semana 4.4% 448.000

Grandes documentales 3.2% 322.000

Documentales de La 2 3.2% 305.000

Cuaderno de campo: Linces 3.4% 335.000

Un país mágico: Medina del Campo 4.1% 483.000

Multicine: Bajo su dominio 10.7% 1.090.000

Multicine 2: Con todo mi corazón 8.4% 800.000

Multicine 3: Una cita especial 6.9% 752.000

Home cinema: La protectora 7.3% 748.000

Home cinema 2: Sesenta segundos 6.9% 664.000

Fiesta 10% 1.025.000

La Roca 4.6% 457.000

La mañana

Fin de semana 24h 16.2% 328.000

MasterChef Celebrity -rep- 9.9% 446.000

Viaje al centro de la tele -rep- 6.3% 467.000

Corazón fin de semana 7.4% 685.000

Enrique Bustamante, integridad y compromiso en primer plano 2.3% 17.000

Los conciertos de La 2: Orquesta Sinfónica RTVE 3.3% 43.000

Shalom 2.3% 46.000

Medina 1.9% 45.000

Buenas noticias TV 2.4% 64.000

Últimas preguntas 3% 94.000

El día del Señor 9.6% 367.000

Pueblo de Dios: Tras los pasos de Santa Teresa 6.5% 258.000

Ruralitas 5.2% 223.000

Flash moda 2.6% 124.000

Manolo Blahnik: Dibujante de zapatos 1.9% 99.000

Zoom tendencias 2.2% 135.000

La 2 express 2% 164.000

Las recetas de Julie 2.7% 258.000

Los más... 6.1% 118.000

Arriesga2 6.1% 118.000

Centímetros cúbicos 4.8% 168.000

Los más... 4% 155.000

Los mas divertidos animales 4% 155.000

The Floor -rep- 4.5% 187.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 6.9% 327.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 9.5% 504.000

La ruleta de la suerte -rep- 15.4% 1.223.000

¡Toma salami! -rep- 2.7% 21.000

Rediséñame 2.7% 33.000

Volando voy -rep- 7.2% 224.000

Viajeros Cuatro -rep- 7.6% 310.000

Viajeros Cuatro -rep- 7.1% 358.000

¡Toma salami! -rep- 1.3% 9.000

Got Talent España -rep- 4.5% 67.000

Got Talent España -rep- 10.6% 400.000

Socialité by Cazamariposas 10.1% 719.000

Bestial 2.7% 24.000

¿Qué me pasa, doctor? 1.7% 34.000

Zapeando -rep- 2.9% 104.000

Equipo de investigación -rep- 4.3% 186.000

Equipo de investigación -rep- 5.2% 272.000