Audiencias: 'Focus' sube gracias al reportaje del caso de Ana Obregón

En los datos de audiencias este lunes 3 de marzo destacamos 'MasterChef', talent culinario que estrenó nuevo horario. Cabe recordar que ahora se iba a dividir en dos días, evitando así acabar de madrugada. ¿El resultado? Que TVE consiguiera un 12% y 1.412.000 espectadores. Aunque en la siguiente lista no aparece, señalamos también la cifra lograda por 'Focus', el espacio de Cuatro. En él se trató 'Ser padres y abuelos a la vez por edad', donde alcanzaron a 546.000 espectadores y un 4,9 % de share, programa en el que se profundizó sobre el caso de Ana Obregón.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Pasapalabra (Antena 3) — 2.000.000

2. El Hormiguero. 17 años juntos: Antonio Banderas y María Casado (Antena 3) — 1.701.000

3. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.492.000

4. MasterChef 11 (La 1) — 1.412.000

5. La isla de las tentaciones — 1.391.000

6. Hermanos. Se rompió ¿por que lo echaste a perder? (Antena 3) — 1.335.000

Minuto de oro

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:04 horas, con 3.275.990 espectadores y un 29.4% de share.

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.492.000 — 18,9%

2. Ya es mediodía (Telecinco) — 918.000 — 12,9%

3. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 858.000 — 17,4%

4. Ahora o nunca (La 1) — 523.000 — 6,1%

5. El programa de Ana Rosa (Telecinco) — 418.000 — 14,8%

6. Al rojo vivo (La Sexta) — 388.000 — 9,3%

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) — 2.000.000 — 20,9%

2. Pecado Original (Antena 3) — 1.232.000 — 15,1%

3. Sálvame naranja (Telecinco) — 1.114.000 — 13,4%

4. Sálvame limón (Telecinco) — 1.095.000 — 10,4%

5. La promesa (La 1) — 1.053.000 — 11,2%

6. Aquí la tierra (La 1) — 1.025.000 — 10,3%



Programas más vistos en prime time