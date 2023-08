Audiencias: 'El Grand Prix' lidera por la mínima (14,6%) ante 'Hermanos' (13,3%)

4 Estrellas 10.5% 1.054.000

Grand Prix 14.6% 1.169.000

Se ha escrito un crimen: La rueda de la muerte 2.7% 268.000

Se ha escrito un crimen: Crimen en Ámsterdam 3.1% 291.000

Se ha escrito un crimen: Un nido de víboras 3.2% 247.000

El Hormiguero -rep- 10.9% 1.096.000

Hermanos 13.3% 1.076.000

First dates -rep- 5.2% 462.000

First dates 9.1% 909.000

Código 10 (máximo de cuota) 8.9% 540.000

Me resbala (final de temporada) 4.5% 424.000

El Intermedio -rep- 4.6% 457.000

Cine: It 3.7% 272.000

Late night

Viaje al centro de la tele 10% 218.000

Se ha escrito un crimen: Matar una leyenda 3.4% 193.000

Se ha escrito un crimen: Muerte en Hawái 4% 152.000

Se ha escrito un crimen: Cartas mortíferas 4.3% 105.000

Doctor Alí 7.3% 263.000

The game show 3.2% 67.000

¡Toma salami! -rep- 2.2% 147.000

Casino Gran Madrid online show 1.3% 31.000

Cine 2: Presa del panico 3.1% 86.000

Sobremesa- tarde

La Promesa 11.6% 1.084.000

La Señora 7% 576.000

El comodín de La 1 7.5% 576.000

El Cazador 8.1% 608.000

Aquí la Tierra 9% 721.000

Saber y ganar 6.1% 599.000

Grandes documentales 3.5% 309.000

Atletismo: Campeonato del mundo 3.2% 263.000

Amar es para siempre 11.6% 1.128.000

Pecado original 11.4% 1.015.000

Yas verano 9.3% 714.000

Pasapalabra 18.3% 1.439.000

Todo es mentira 6% 560.000

Cuatro al día 5.2% 400.000

Cuatro al día a las 20h 5.7% 437.000

Así es la vida 9.3% 828.000

25 palabras 9.7% 715.000

Reacción en cadena 9.6% 757.000

Zapeando 5.6% 541.000

Más Vale Tarde 6.8% 540.000

laSexta Noticias: Especial 6.4% 557.000

La mañana

Informativo 24h 17.1% 207.000

La hora de La 1 11.8% 248.000

Hablando claro 7.2% 278.000

Ahora o nunca 6.8% 561.000

Grandes diseños 1.8% 25.000

Ruta via de la plata: Diario de un ciclista 2% 35.000

El rio de la vida: Luxor 1.5% 29.000

Las rutas D'Ambrosio 3.6% 80.000

Diario de un nómada 2.5% 67.000

Documenta2 2.7% 79.000

Into the blue: Ambon 2.8% 104.000

Mañanas de cine: Salario para matar 3.3% 216.000

Planeta comida: Paises emergentes 2.2% 218.000

Espejo Público Verano 13% 355.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 18.1% 959.000

La ruleta de la suerte 19.9% 1.523.000

Alerta cobra 1.5% 21.000

Alerta cobra 2.9% 51.000

Heldt 3.4% 70.000

Alerta cobra 3.4% 88.000

Alerta cobra 5.1% 184.000

En boca de todos 4.6% 320.000

El programa del verano 13% 356.000

Ya es mediodía 10.5% 740.000

¿Quién vive ahí? -rep- 3.6% 51.000

Aruser @s -rep- 10.4% 212.000

Al rojo vivo 10.3% 448.000