Audiencias: El 'Deluxe' anota máximo, sin batir a 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' continúa líder e imbatible en la noche de los viernes, pero con datos mínimos de la temporada.

'Viernes Deluxe' ha conseguido su mejor dato de la temporada con un 14,4% de cuota de pantalla y 1.342.000 espectadores. El programa que conduce Jorge Javier Vázquez marcó este máximo gracias a las confesiones de Yaiza Martín en su polígrafo. 'Tu cara me suena' continúa líder e imbatible en la noche de los viernes, pero con datos mínimos de audiencia. El talent show de Antena 3 se desinfla y logra un 17,1%.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Pasapalabra (Antena 3) — 1.930.000

2. Tu cara me suena (Antena 3) — 1.731.000

3. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.727.000

4. Tu cara me suena: calentando motores — 1.579.000

5. Viernes Deluxe (Telecinco) — 1.342.000

6. Sálvame Naranja (Telecinco) — 1.170.000

Minuto de oro

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:05 con 3.005.770 espectadores y un 29.4% de share

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.727.000 — 21.7%

2. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 1.058.000 — 19.4%

3. Aruser @s (La Sexta) — 377.000 — 17.1%

4. El programa de Ana Rosa (Telecinco) — 446.000 — 16.4%

5. Espejo Público (Antena 3) — 365.000 — 13.2%

6. Ya es mediodía (Telecinco) — 882.000 — 12.5%

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) — 1.930.000 — 21.6%

2. Sálvame Naranja (Telecinco) — 1.170.000 — 13.4%

3. Pecado original (Antena 3) — 1.136.000 — 13.4%

4. Y ahora Sonsoles (Antena 3) — 1.017.000 — 12.8%

5. El Cazador (La 1) — 972.000 — 12%

6. Amar es para siempre (Antena 3) — 1.070.000 — 11.2%

Programas más vistos en prime time

1. Tu cara me suena (Antena 3) — 1.731.000 — 17,1%

2. Viernes Deluxe (Telecinco) — 1.342.000 — 14,4%

3. Tu cara me suena: calentando motores — 1.579.000 — 12,7%

4. Fast & furious 5 (Cuatro) — 720.000 — 6,5%

5. La Sexta columna (La Sexta) — 764.000 — 6,4%

6. First dates (Cuatro) — 721.000 — 6,4%