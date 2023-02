La docuserie de Joaquín Sánchez, 'La penúltima y me voy', volvía un día más a la pequeña pantalla con éxito de audiencias. El hecho de que mostrara su boda con Susana Saborido le ha hecho alcanzar un 19% de share y 2.176.000 de espectadores. El éxito de este programa no ayudó a 'Pesadilla en el paraíso', que ha registrado 8,8% de share y 821.000 de espectadores.

Programas más vistos del día por espectadores

1. Pasapalabra (Antena 3) — 2.848.000

2. El Hormiguero (Antena 3) — 2.845.000

3. Joaquín: La penúltima y me voy: La boda (Antena 3) — 2.176.000

4. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.702.000

5. Tierra amarga (Antena 3) — 1.393.000

6. Y ahora Sonsoles (Antena 3) — 1.331.000

Minuto de oro

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 4.235.460 espectadores y un 31.1% de share

Programas más vistos en la mañana

1. La ruleta de la suerte (Antena 3) — 1.702.000 — 21,4%

2. Aruser@s ( Antena 3 ) — 464.000 — 20,3 %

3. Cocina abierta de Karlos Arguiñano (Antena 3) — 909.000 — 17,9%

4. El programa de Ana Rosa (Telecinco) — 445.000 — 16,1 %

5. Espejo Público (Antena 3) — 362.000 — 13,4%

6. Aruser@s el humorning (La Sexta) — 199.000 — 12%

Programas más vistos durante la tarde

1. Pasapalabra (Antena 3) — 2.848.000 — 23,8%

2. Tierra amarga (Antena 3) — 1.393.000 — 15,6%

3. Y ahora Sonsoles (Telecinco) — 1.331.000 — 13,8%

4. Sálvame naranja (Telecinco) — 1.224.000 — 13,4%

5. El cazador (La 1) — 1.229.000 — 11,8%

6. Sálvame limón (Telecinco) — 1.188.000 — 11,6%



Programas más vistos en prime time