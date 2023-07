Audiencias: 'Ava' (13,2%) y 'Secretos de familia' (13,1%) llevan a mínimo a '¡Allá tú!' (10,5%)

Película de la semana: Ava 13.2% 1.415.000

Cine: Venom 10.1% 755.000

Turismo rural en el mundo 2.4% 213.000

Rutas bizarras: Por el Camino de Santiago: Los pollos mimados y la trinchera infinita 3.1% 318.000

Versión española: Remember me 3% 309.000

Versión española: Última sesión: Tiempo sin aire 2.2% 138.000

Secretos de familia 13.1% 1.027.000

First dates 6% 595.000

Cuarto milenio: Medium -rep- 5.6% 477.000

¡Allá tú! 10.5% 1.050.000

Adictos a la pantalla: Pegados a la pantalla (estreno) 3.7% 377.000

Adictos a la pantalla: Van a por ellos 3.2% 343.000

Adictos a la pantalla: Una pandemia oculta 3.1% 269.000

Late night

Cine 2: Lena Lorenz: Dos padres 5.4% 197.000

Apocalipsis: La Primera Guerra Mundial: La furia 2% 63.000

Secretos de familia -rep- 6.9% 173.000

Cuarto milenio -rep- 5.9% 195.000

¡Allá tú! -rep- 6.7% 364.000

Casino Gran Madrid online show 3.8% 125.000

¡Toma salami! -rep- 4.1% 99.000

Encarcelados -rep- 3.6% 108.000

Sobremesa- tarde

Sesión de tarde: El crucero de los sueños: Ciudad del cabo 9% 847.000

Sesión de tarde 2: Un verano en Escocia 8.9% 795.000

Sesión de tarde 3: Llega la tempestad 7.2% 584.000

Aquí la Tierra 8.9% 742.000

Saber y ganar: Fin de semana 5% 481.000

Grandes documentales 3.5% 321.000

Documentales de La 2 3.3% 274.000

Canas de viajar: Huelva, marismas de Odiel 2.5% 199.000

Ruta vía de La Plata: Diario de un ciclista 2.5% 211.000

Multicine: Todo por mi hijo 11% 1.035.000

Multicine 2: Sueños rotos 10.1% 882.000

Multicine 3: El anillo de Sofía 9.5% 772.000

Callejeros viajeros: Fiordos noruegos -rep- 2.7% 255.000

Colección Antonio Banderas: Los 33: Una historia de esperanza 6.7% 631.000

Home cinema: El túnel 6.6% 562.000

Cuatro al día: Fin de semana 5.1% 417.000

Fiesta de verano 10.6% 929.000

Cine: Harry Potter y las reliquias de la muerte - parte 2 4.7% 446.000

Cine 2: Planeta rojo 4.1% 348.000

La mañana

Fin de semana 24h 11.5% 221.000

Grand Prix -rep- 7% 284.000

Viaje al centro de la tele -rep- 6.5% 357.000

Viaje al centro de la tele -rep- 5.9% 406.000

Corazón fin de semana 7.5% 625.000

Arsenal animal: Escupitajos y pinchazos 2.5% 19.000

Los conciertos de La 2: Concierto extraordinario Coro RTVE 2.2% 28.000

Medina 2.5% 45.000

Buenas noticias TV 3.3% 69.000

Últimas preguntas 4% 103.000

El día del Señor 9.4% 321.000

Pueblo de Dios: Los impropios de loeches 4.4% 163.000

Saber vivir 2.6% 108.000

Flash moda 2.3% 104.000

RTVE responde: Albert Barniol - Silvia laplana 2.2% 126.000

Zoom tendencias 1.6% 116.000

Bienvenidos a mi extraña ciudad 1.9% 172.000

Los más... 5.7% 175.000

Los más... 5% 57.000

Primera vez de los famosos 6.5% 121.000

Los + divertidos de la tele 5.7% 181.000

Tal como éramos 5.6% 241.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 9.8% 537.000

La ruleta de la suerte -rep- 17.3% 1.302.000

¡Toma salami! -rep- 2.3% 16.000

¡Toma salami! -rep- 3.9% 33.000

Volando voy: Arribes del Duero (Zamora) -rep- 5.9% 97.000

Volando voy: Costa da Morte (A Coruña) -rep- 8.4% 262.000

Viajeros Cuatro: A Coruña -rep- 8.7% 344.000

Viajeros Cuatro: Tanzania y Zanzibar -rep- 7.8% 398.000

Cuatro al día: Fin de semana 6.8% 498.000

¡Toma salami! -rep- 4.1% 29.000

Got Talent España -rep- 7% 104.000

Got Talent España -rep- 11.2% 455.000

Socialité by Cazamariposas 10.3% 718.000

¿Qué me pasa, doctor? 4.4% 85.000

Zapeando -rep- 3.4% 115.000

Equipo de investigación: La gran redada -rep- 4.4% 187.000

Equipo de investigación: Millonarios sin blanca -rep- 6.8% 361.000S