4 La carta de la supuesta exnovia de Asraf

“Hola, soy una ex engañada de Asraf. Me parece increíble que vaya con una imagen de macho ibérico. Me tuvo engañada mucho tiempo. Él es exnovio de Miguel Vilas exconcursante de GH! Su relación empezó en marzo del 2017. Se conocieron en una agencia de modelos. Él siempre me decía que eran amigos y no le di más importancia hasta que empecé a notar cosas raras entre ellos, y un amigo de él me lo confirmó. Es una relación que mantuvieron oculta por la religión de Asraf. Así como supongo estuvo conmigo para aparentar lo que no es hasta que lo pillé y me puse en contacto con Miguel y él me dijo que estaba loca y el tiempo al final me dio la razón. ¡Os está engañando en el concurso! Los amigos más íntimos de Asraf lo saben porque él lo contó. Para la gente eran solo amigos, según él por el mundo de la moda que era complicado y por no perder oportunidades. ¡Os podría contar un sinfín de detalles! Yo terminé dejándolo porque me cansé del juego que se traía con Miguel, siempre me lo negó hasta que por fin abrí los ojos. A día de hoy, no sé si ellos hablan, pero veo que se siguen en las redes. Esto os lo cuento para que le saquéis la máscara de una vez. No soporto que esté engañando a la audiencia y que siga jugando con las mujeres y que les haga el mismo daño que me hizo a mí. Si os lo cuento es porque no quiero que Isabel Pantoja pase lo mismo que yo, además ella no sería su prototipo de mujer y le faltaría lo que a él tanto le gusta. ¡No hago esto por despecho! ¡Qué quede claro! Pero no quiero que os venda una imagen que no es porque yo lo viví y no quiero saber más nada, pero seguro si le preguntáis a él no podrá negarlo. Os envío estas capturas que me pasaron para que veáis que no os miento”