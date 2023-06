Asraf Beno dice adiós al sueño de 'Supervivientes 2023'. El 29 de junio y tras disputarse el duelo de votaciones más ajustado de la edición con Bosco, se convertía en el cuarto clasificado. Ante la noticia el ex concursante no podía evitar emocionarse y, por lo mismo, Carlos Sobera le intentaba animar. Lo cierto es que se quedaba a un solo paso de disputarse ese final y sorprendía a todo el plató y sus compañeros. "Te has ganado mi respeto semana tras semana, me has parecido un superviviente nato, que ha sido muy generoso", le dedicó ante la derrota.

El modelo no podía pronunciar palabra y felicitaba a Adara, Jonan y Bosco que no se podían creer lo que estaba sucediendo. Isa Pantoja, su pareja, ya lo espera en directo para darle todos los ánimos del mundo al quedar cuarto en esta competición. "Como defensora he intentado hacerlo lo mejor posible, me lo ha puesto muy fácil. Estoy para abrazarle y darle todo el ánimo. Entró sin apoyo y sale de aquí con muchísima gente. Contenta por esa parte", asumía.

"Al final no siento que haya perdido", reconoce Asraf Beno

"Lo tenía un poco asimilado, tenía una pequeña esperanza. Bosco se salvó antes que Adara, yo no...Entre eso y lo que sentía", asumía ya antes de recibir una sorpresa familiar. "Confiaba en mí pero, más o menos, lo he ido asimilando. Era un rival fuerte. Como transcurría todo creo que...Estoy contento, al final no me siento que haya perdido", agradece. Las lágrimas no paraban con su hermano allí para apoyarle y su encuentro después de tanto tiempo.

