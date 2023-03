Asraf Beno y Ginés protagonizan la primera pelea de Supervivientes

No ha pasado ni una semana desde que los supervivientes comenzaran su nueva experiencia en los Cayos Cochinos y los ánimos ya están por los suelos. Los primeros días de dormir a la intemperie, no comer y estar todo el día en la playa comienzan a pasar factura y algunos concursantes han comenzado a perder los nervios. Esto es precisamente lo que ha pasado entre Asraf Beno y Ginés Correhuela, quienes han protagonizado uno de los primeros enfrentamientos de la edición más extrema de Supervivientes. ¿El motivo? El fuego. Cada edición, el fuego juega un papel fundamental para los concursantes que tienen que sobrevivir en la playa, además del culpable de muchas polémicas. En esta ocasión, ha vuelto a ser así.

Mientras que el 'rey de los bocadillos' quería encender el fuego poniendo algunos palos que se iba encontrando dispuestos a lo largo de la isla, el novio de Chabelita Pantoja se mostraba desacuerdo en cómo estaba gestionando el encendido. Las instrucciones de Asraf Beno han molestado a Ginés y se lo ha hecho saber: "He hecho yo mil lumbres yo todos los años y ahora vienes tú, pues hazlo tú", le espetaba. Al escuchar esas palabras, su compañero de concurso intentaba calmar las aguas: "No es para ponerse así. No es cuestión de eso", le respondía. Esto ha hecho que Ginés estallara: "Sí es cuestión de eso. A ti cuando está la cámara te gusta recalcarte", decía.

Asraf Beno estalla contra Ginés: "No me hables más así. Yo no te he faltado el respeto"

A pesar de que la disputa parecía que había llegado a su fin, Asraf Beno ha querido compartir con sus compañeros que el tiktoker había puestos palos húmedos para encender el fuego. "Te gusta a ti...(...) Hazlo como te salga de los huevos. Hazlo como quieras", le reprochaba Ginés. "No me hables así tampoco", decía la pareja de Chabelita. Viendo que el asunto empezaba a subir de tono, Arelys pedía a sus compañeros que se calmaran. "Se estaba apagando", le respondía Asraf. "Porque no estamos pendiente de ella. No la toques más, haz el favor", le pedía el amante de los bocadillos repletos de aceite. Mientras tanto, el colaborador de televisión seguía pidiéndole que "no le hablara más así. Yo no te he faltado el respeto", le espetaba.

"Yo tampoco te lo he faltado a ti. Yo tampoco te lo he faltado a ti, ¿no? De momento no. De momento no te los he tocado", hacía hincapié el ubetense. El tiktoker famoso le echa en cara al novio de Isa Pantoja que está trabajando poco. "Llevas en vigilancia desde el primer día, lo que tú eres no se lo digas a la gente", responde a sus palabras el hermano de Anuar. El ambiente se sigue caldeando y por ello Arelys intenta poner calma en 'playa fatal': "Chicos, aquí todo el mundo trabaja", sentenciaba la madre de Yulen Pereira.

Adara y Diego también se han peleado en esta edición de 'Supervivientes'

Quienes también han protagonizado una gran discusión han sido Adara y Diego, que ha tenido lugar en los primeros días de 'Supervivientes'. La concursante le pide a Diego que antes de juzgar a las personas le pregunte: "Tengo un dolor de cabeza de caballo de no haber dormido, tú vete con lo tuyo y yo con lo mío, tú no tienes nada que decirme nada a mí". "Te digo que hay que espabilar, te lo digo a la cara", dice Diego. Finalmente, ambos terminan en un tenso momento en la playa, donde aparecen los reproches. "Me vas a venir tú ahora a decir lo que tengo que hacer y lo que no, que te pires, que me dejes tranquila", le decía ella entre gritos a Diego.