Asraf Beno sufre un bajón en 'Supervivientes' tras la visita de Isa Pantoja

Han sido unos días con los sentimientos a flor de piel para Asraf Beno, quien se reencontró con Isa Pantoja tras estar un tiempo separados. La colaboradora de televisión viajó hasta Honduras para arropar a su pareja y apoyarlo con lo duro que supone el paso de los días en los Cayos Cochinos. Sobre todo por sus enfrentamientos con Manuel Cortés, que ha sido un gran quebradero de cabeza para Isa Pantoja por la excelente relación que siempre ha mantenido ella con los hijos de Raquel Bollo. A pesar de esto, ha querido demostrarle a su pareja que está al lado de él en todo momento.

Asraf Beno no pudo evitar emocionarse al ver a Isa Pantoja, quien supuso un chute de energía extra para él. Sin embargo, ahora vuelve a sufrir un bajón anímico, ya que no se encuentra del todo cómodo con su grupo de compañeros en 'Cabeza de León', donde aunque tiene una buena relación con Raquel Arias, con el resto de compañeros no se entiende. Mientras que el cambio de grupos ha supuesto una alegría para algunos, no ha sido así para el yerno de Isabel Pantoja. Asraf Beno se ha tenido que separar de su apoyo en la isla, Adara Molinero, y, como hemos dicho anteriormente, ahora no se entiende con el resto de sus compañeros, lo que ha provocado que esté viviendo sus horas más bajas en el concurso.

Asraf Beno se rompe al sentirse solo ante su nuevo grupo en Honduras

Es tal la nula relación que mantiene con el resto de compañeros, que el novio de Isa Pantoja prefiere pasar el mayor del tiempo solo. En una de las comidas en las que se come el arroz apartado del grupo no puede evitar romperse y explica cómo se encuentra entre lágrimas, mientras que los demás comparten este momento juntos. "Estoy estos días un poco triste porque no logro cuadrar con el grupo. Yo ando como puedo, entreteniéndome, con mucha presión, pero seguimos adelante", ha explicado bastante emocionado y con lágrimas en los ojos.

Mientras Asraf Beno se rompe ante las cámaras del concurso y confirma que no está pasando por su mejor momento en los Cayos, Yaiza, suelta una frase que va dirigida a Asraf: "Me llaman el desplazado voluntariamente". Sin lugar a dudas, un comentario que no le ha hecho más que daño de nuevo al novio de Isa Pantoja, quien no se siente cómodo con su nuevo grupo.