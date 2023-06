Asraf Beno revela lo que más le ha dolido de su paso por 'Supervivientes'

El próximo jueves, 29 de junio, 'Supervivientes 2023' llegará a su fin. Antes de que conozcamos quién se alzará con el ansiado cheque, Asraf Beno se ha enfrentado este domingo al puente de las emociones. El novio de Isa Pantoja ha destacado la importancia que tiene la joven en su vida y cómo el concurso ha dado un giro de 180 grados a su vida. Entre lágrimas, la hija de la tonadillera le ha trasladado a su pareja que debe sentirse muy orgulloso de su paso por Honduras.

El primer peldaño al que ha tenido que enfrentarse Asraf Beno ha sido al de "madre". Sobre su progenitora, entre lágrimas, el concursante ha reconocido que la echa de menos y cuenta los días para poder verla. "Cada día me acuerdo de ella, de que no lo pase mal, de que no sufra. Al final, ver a su hijo en momentos difíciles no será fácil, pero al final ella sabe que es un sueño, que quiero estar aquí y lucharlo hasta el final", comenta.

El novio de Isa Pantoja reconoce que lo ha pasado mal durante su estancia en Honduras por el rechazo que ha sentido en el concurso, algo que a día de hoy sigue sin entender. "He sentido como distancia, que me han prejuzgado desde el principio algunas personas, no todas", reflexiona. No obstante, admite que se acostumbró a la situación. "Me habría gustado que no fuese así. Es una cosa que no la he vivido solo en el concurso, también fuera. Cuando Adara se acercó y quiso conocerme, me sorprendió porque no estoy acostumbrado a eso. Siempre he vivido algo de esto, ya sea por mi origen o por lo que sea. Yo creo que esto me ha hecho ser mucho más fuerte aún y más paciente", cuenta. Entre sollozos, Asraf Beno no ha podido evitar venirse abajo al reconocer que su mayor deseo es que Adara Molinero le pida perdón. Eso sí, no ha querido enrollarse al respecto pues la relación entre ambos ha presentado una leve mejoría en los últimos días.

Todo lo que le ha aportado 'Supervivientes' a Asraf Beno

Asraf es muy consciente de que ha aprendido muchas cosas en Honduras y se lleva el hecho de haber podido vivir una gran experiencia. "He crecido mucho, he demostrado quién soy. No me da miedo ya llorar, ni que me juzguen. Al final, soy yo con todas mis cosas malas también", afirma. Ante esto, Isa Pantoja no ha dudado en decirle que está muy orgullosa de él: "No sabes todo lo que has ganado, te vas a quedar con el cariño del público pase lo que pase. Eres un valiente, un trabajador que nos ha dado contenido. Estoy muy orgullosa de ti".