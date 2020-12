«Me llegan a decir que puede ser mortal y que me moría en menos de un año», ha afirmado el novio de Isa Pantoja en ‘Volverte a ver’.

A las puertas de entrar en la última edición de ‘Supervivientes’, los médicos concluyeron que Asraf Beno no podía adentrarse en esta aventura por padecer una enfermedad «muy grave»: «Me llegan a decir que puede ser mortal y que me moría en menos de un año». Un secreto que ha mantenido oculto durante este tiempo y que finalmente ha desvelado. Se trata de algo que desconocía incluso su prometida, Isa Pantoja, al igual que toda su familia.

«Opté por no decirle nada, para ahorrarle sufrimiento», ha contado sobre su reacción cuando recibió este duro mazazo. Él ha explicado que actuó así por su carácter reservado, por ello tampoco quiso compartirlo con su familia: «Ellos sospechaban algo porque sabían que iba a ir a ‘Supervivientes’. Fue un tema de salud delicado».

Finalmente, Asraf ha elegido como escenario la televisión para desvelar esta verdad en el programa ‘Volver a ver’. Lo hace cuando ya cuenta con un diagnóstico favorable, le llegaron a decir que le podían quedar solo unos meses de vida. «Quería soltárselo en este plató, me parece el adecuado. También quería que lo supiese toda mi familia».

Envuelto en un mar de lágrimas, el maniquí comenzaba a desvelar su secreto: «Sé que me has visto raro, ha sido porque yo estaba mal internamente. Estaba mal por unos temas de salud. Me encontraron una anomalía en los pulmones. Me dijeron que era algo muy malo. Lo he pasado muy mal». Las pruebas se las realizaron cuando iba a participar en el reality más extremo de Mediaset. Los médico barajaron dos opciones, una de ellas era que la enfermedad era mortal y podría haber fallecido en unos pocos meses, le indicaron el mes de junio como fecha límite.

Las pruebas se complicaron por la llegada del coronavirus y, por tanto, se ralentizó todo el proceso. Finalmente y tras un tiempo de angustia, el diagnóstico ha sido favorable. Se desechó que fuera una enfermedad mortal como le dijeron en un principio. Todo ha quedado en un importante susto: «Estoy bien. Gracias a Dios lo he superado. No es tan malo como pensaban», afirmaba muy sentido.

«Lo he pasado muy mal», reconocía completamente roto. También recordaba que durante aquel tiempo le había afectado considerablemente el fallecimiento de la madre de Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, producido en el mes de febrero, un capítulo que le llegó a tocar el interior y que se produjo de forma imprevista. «Le vi super afectado cuando no tenía relación con ella. Lo sufrió un montón», ha recordado Isa.

«No necesito demostrar nada»

El maniquí también se ha pronunciado tajante sobre la relación que mantiene con Isa Pantoja. «Yo sé que soy bueno y que la quiero. No necesito demostrar nada», zanjaba. Algo que corroboraba la hija de la artista. «En nuestra relación hay mucho respeto. Le quiero mucho, estoy enamorada de él, pero sobre todo hay respeto». Destacaba de él que es buena persona y que sabe empatizar muy bien.