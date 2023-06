'Así es la vida' arranca en Telecinco al ritmo de la música y de Sandra Barneda

Este lunes 26 de junio a las 16:37horas dio comienzo la andadura de 'Así es la vida'. El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz llega a las tardes de Telecinco después de la despedida de 'Sálvame'. Hasta septiembre, que comience el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' estará al frente de este espacio de actualidad y entretenimiento. "Ya estoy aquí, con el primer embajador Maxi Iglesias", daba la bienvenida al programa junto al actor y justo antes de su primera pausa publicitaria.

"Me he sentido como si fuera mi cumpleaños. Tenía un mensaje de mi madre, de mis amigos...Con la gente que me he encontrado me han felicitado. Estoy tan arropada que creo que estas tardes van a ser imprevisibles e increíbles", improvisaba ya sentada Sandra Barneda ante las cámaras. Todos llegaban agotados después del baile en las instalaciones de Telecinco con el que arrancaban y entraban en plató. En este primer programa han estado junto colaboradores como Belinda Washington, Marina Esnal, Rosa Villacastín, Pedro García Aguado y Beatriz Trapote. La mesa estaba ya preparada y los recibió uno a uno mencionando su nombre.

El sueldo que Sandra Barneda estaría recibiendo por su nueva aventura en Mediaset

Sandra Barneda se pone con la llegada de 'Así es la vida' al frente de un nuevo proyecto de Mediaset. Por esta tarea veraniega recibiría en total unos 300.000 euros. Esto sería unos 4.600 por programa o unos 23.000 a la semana, de lunes a viernes, como detalla Informalia. Fuentes cercanas a Cuarzo les indican que no es una cifra exagerada, que no está lejos de lo que, en la actualidad, reciben otras figuras por tareas en formatos similares. Esta cantidad está supeditada, finalmente, a que se extienda su emisión hasta mediados de septiembre, cuando ya podría llegar el definitivo magacín de las tardes. La presentadora disfruta de un gran momento profesional. Hace unas semanas que regresó de República Dominicana. Allí es donde se graba el programa de las parejas y las tentaciones y han rodado la séptima temporada. Por esta el mismo medio apuntó a que serían 10.000 euros por entrega lo que percibiría.