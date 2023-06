Artùr Dainese, último expulsado antes de la final de 'Supervivientes 2023'

Se suele decir que "a la tercera va la vencida" y, en esta ocasión, para Artùr Dainese ha sido así. Este jueves 22 el modelo decía adiós a la final de 'Supervivientes' a tan solo un paso. En el duelo por la última plaza que se disputaba para ese evento tan importante contra Adara Molinero, se convertía en el menos votado. "De verdad, me da pena abandonar el juego ahora, quería ser finalista. A estas alturas somos ganadores todos. Vuelvo a casa, a ver a mi familia...Es un juego, uno gana y uno no", explicó nada más conocer el resultado.

Se iba teniendo que elegir una ventaja y un lastre y dejándoselo a su compañera. "Este concurso me lo ha enseñado todo, salgo cambiado. Un trabajo maravilloso el de toda la producción", reflexionó antes de marcharse con su saco a la espalda de la ya bautizada "palapa serrana". Adara por su parte se convertía, con su marcha, en la cuarta finalista de la edición junto a Asraf, Bosco y Jonan. Todos se acercaban a abrazarla y ella, entre lágrimas, agradecía así el apoyo. "Estaba super nerviosa, con taquicardia. Quiero agradecer que me hayan salvado y que me siguen regalando tiempo en este maravilloso concurso", reconoce.

Los concursantes pusieron punto y final a su aventura en las playas de Honduras y llegaban a España este pasado martes 20 de junio. Todavía les quedaba por delante una semana de convivencia en una villa llena de lujos y comodidades rodeada de naturaleza en Madrid. De esta forma, Artúr, el último expulsado, podrá ya estar directamente en plató, sin esperas ni vuelos entre medias.

'Supervivientes' paraliza por primera vez en 2023 una expulsión

La expulsión entre Adara y Artùr estuvo muy reñida hasta el último momento, moviéndose en varias ocasiones entre el empate. No ha sido un adiós sencillo para 'Supervivientes' pues, por primera vez en la edición, tuvieron que paralizar hace una semana dicho momento. Junto a Bosco eran los tres nominados y, tras detectarse "irregularidades de carácter tecnológico" en los votos que se recibían tuvieron que parar y abrir más adelante otro proceso. "Por lo tanto, en un ejercicio máximo de responsabilidad, se anula la votación gratuita abierta desde el pasado jueves", anunció Carlos Sobera el 13 de junio.