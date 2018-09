¿Se arrepiente Carmen Borrego de su operación estética?

8 “¿Para qué me he hecho yo esto?”

La hija de María Teresa Campos acudía al programa ‘Sábado Deluxe’ y mostraba sus dudas y sus reticencias acerca de la operación. “He tenido bajón, soy hiperactiva pero casi… entras en un quirófano porque quieres entrar, te quedas quince días jorobada sin poder salir de tu casa, los primeros días no puedes hablar, el móvil no te lo dejan, no puedes masticar nada… llega un momento que dices para qué cojones me he hecho yo esto…” afirmaba rotunda.